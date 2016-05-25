کاهش ۱۱ درصدی تصادفات درون شهری در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان نادری امروز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان به بیان گزارش عملکرد دو ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: در دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته میزان فوتی ناشی از حوادث درون شهری ۶۷ درصد و تصادفات منجر به جرح هم ۱۳ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه مجموع تصادفات درون شهری هم در دو ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: در این مدت ۴۰ جلد گواهینامه رانندگانی که نمره منفی بیش از ۳۰ داشته اند، ضبط شده است.

وی با بیان اینکه ۵۲ جلد گواهینامه رانندگانی که در حین رانندگی مواد مخدر مصرف کرده بودند، ضبط شده است، اظهارداشت: ۶۶ دستگاه خودرو که خلافی بیش از یک میلیون تومان داشتند توقیف و به پارکینگ هدایت شدند.

رییس پلیس راهور کردستان صدور ۳ هزار و ۸۴۳ جلد گواهینامه جدید در استان را از دیگر اقدامات انجام شده در دوماهه امسال ذکر کرد و افزود: یک هزار و ۵۰۲ دستگاه موتورسیکلت هم در این بازه زمانی توقیف شدند.

نادری از توقیف ۹۲۴ خودرو دارای تخلفات مخاطره آمیز خبرداد و اظهارداشت: برخورد با تخلف نبستن کمربند ایمنی در دوماهه نخست امسال ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: بخش زیادی از تخلفات درون شهری توسط دوربین های ثبت تخلف و دوربین های نصب شده برروی خودروی پلیس ثبت و ضبط می شود.

وی با بیان اینکه روند خروج خودروهای فرسوده در استان کردستان نسبت به سنوات گذشته کاهش پیدا کرده است، گفت: پلیس خودروهای دودزا را اعمال قانون می کند و آنها را به تعمیرگاه معرفی کرده و پلاک خودرو را تا زمان اتمام تعمیرات لازم توقیف می کند.

رییس پلیس راهور کردستان با اشاره به اینکه میزان تحویل خودروهای فرسوده به مراکز اسقاطی را در دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۸۶ درصد کاهش داشته است، بیان کرد: در دو ماهه نخست سال جاری تنها ۲۱ دستگاه خودروی فرسوده تحویل مراکز اسقاطی استان داده شدند و این آمار دردوماهه ابتدای سال گذشته ۱۵۹ دستگاه بوده است.