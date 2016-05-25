به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۸۰ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در تشریح دستور و مصوبات این جلسه گفت: از جلسه گذشته ستاد موضوع رسیدگی به «سیاست ها و ضوابط پیوست فناوری» باقی مانده بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در بخش هایی که امروز به تصویب رسید، مواردی مانند اصلاح قوانین و مقررات مربوط به پیوست فناوری جهت تامین کالا از داخل و تامین مشوق های مالیاتی و گمرکی به چشم می‌خورد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در زمینه انعقاد قراردادهای خارجی نیز مواردی بر اساس این مصوبه باید لحاظ شود، که مهمترین آنها اعلام شد.

وی افزود: در قراردادهای خارجی باید بحث آموزش و مهارت افزایی به عنوان یک اصل مدنظر باشد، انتقال دانش فنی ساخت تولید و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در هر قرارداد الزامی است، تسهیل امکان به دست آوردن استانداردهای بین المللی برای شرکت ها و موسسات داخلی و زمینه سازی برای تشکیل کنسرسیوم های داخلی باید در همه قراردادهای خارجی وجود داشته باشد.

کبگانیان گفت: همچنین بر اساس مصوبه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ملزم شد تا موضوع مستندسازی فعالیت‌های انتقال فناوری و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی این حوزه را پیگیری کند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر افزود: محور بعدی این مصوبه تهیه اطلس ملی توانمندی‌های فناوری داخلی بود که با محوریت تدوین نقشه راه طرح‌های حوزه فناوری‌های پیشرفته باید تهیه شود.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: همچنین معاونت فناوری علمی ریاست جمهوری باید با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی گزارش اجرای سالانه این مصوبه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم کند.