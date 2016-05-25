جایگاه جشنواره امام رضا (ع) را به درستی بشناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در کارگروه هنری چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) خواستار توجه جدی به جایگاه هنری این جشنواره به منظور شناسایی استعدادهای هنرمندان جوان شد.

علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی که در کارگروه هنری چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) حضور یافت، اظهار کرد: دولت محترم توجه خاصی نسبت به موضوع هنر دارد و به همین دلیل موافقت شده تا بودجه معاونت هنری که بسیار کم بوده در سال ۹۵ افزایش قابل ملاحضه ای داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ما باید جایگاه جشنواره امام رضا (ع) را به خوبی بشناسیم زیرا نگاه و نگرش ما به این جشنواره مربوط به مسائل عقیدتی است به همین دلیل انتظار از این جشنواره بسیار بالا است، گفت: ما باید عموم مردم به خصوص جوانان و نوجوانان کشور را در این جشنواره درگیر کنیم زیرا استعدادهای خوبی در هنر ایران داریم که باید به کمک این جشنواره ها این استعدادها را کشف و پرورش دهیم.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده، گفت: بیش از ۷۰۰ اثر به جشنواره رضوی راه یافته که باید با دقت بررسی و بهترین آنها انتخاب و معرفی شود.

وی در ادامه از هنرمندان عرصه های مختلف هنر نیز دعوت به عمل آورد تا هنرمندان برگزیده این جشنواره را تشویق کنند.

جشنواره امام رضا (ع) که امسال چهاردهمین دوره آن برگزار می شود همانند سال های گذشته دارای بخش های مختلف در عرصه های هنر است که هر استان یک شاخه از آن را برگزار می کند.

بخش مولودی خوانی این جشنواره به مدت ۲ سال است دراستان کردستان برگزارمی شود و امسال نیز در این جشنواره مولودی خوانانی از استان اربیل عراق نیز در آن شرکت خواهند داشت. استان اصفهان بخش هنرهای سنتی و صنایع دستی جشنواره رضوی را برگزارمی کند که تا کنون ۳۰۰ اثر به جشنواره رسیده است.

این جشنواره سال های قبل در ۵ رشته فعالیت داشت که امسال به ۶ رشته ارتقا یافته است. آثار راه یافته به بخش هنرهای سنتی و صنایع دستی در مراکز عمومی در معرض دید عموم قرارخواهد گرفت و همچنین آثار برگزیده نیز برای نمایشگاه های خارج از کشور ارسال خواهد شد. استان البرز نیز جشنواره خوشنویسی رضوی را برگزارخواهد کرد. همچنین در هفته ولایت آثار برگزیده سیزدهمین جشنواره امام رضا (ع) برای حراج ارایه خواهد شد.