هندوانه در بجنورد ۶۶ درصد گران شد

رئیس اتحادیه میوه و ترهبار خرده بجنورد در گفتگوبا مهر اظهار داشت: قیمت هندوانه در بازار نسبت به هفته گذشته و پیش از تعطیلات بیش از ۶۶ درصد در بجنورد افزایشیافته است.
امید فیروزهای بابیان اینکه قیمت هر کیلوگرم هندوانه در بازار پیش از تعطیلات هفته گذشته ۶۰۰ تومان بوده است که اکنون به یک هزار تومان نیز رسیده است، افزود: قیمت هر کیلوگرم هندوانه هماکنون در میدان بار حدود ۷۰۰ تومان است درحالیکه پیشازاین در میدان بار باقیمت ۴۰۰ تومان برای هر کیلوگرم به فروش میرسید.
وی یکی از دلایل این افزایش قیمت را آغاز صادرات این محصول به خارج از کشور اعلام کرد و گفت: هماکنون موجودی هندوانههایی که از بندرعباس و چابهار به استان آمده بود تقریباً به اتمام رسیده و محصول مکانهای دیگر نیز هنوز بهطور کامل آماده برداشتنشده است. لذا قیمت آن افزایشیافته است.
میوه امسال بهترین قیمت را دارد
فیروزهای در ادامه صحبتهایش، قیمت میوه طی امسال را بهترین قیمت برای مصرفکننده دانست و خاطرنشان کرد: قیمت میوه طی امسال برای کشاورز سود بسیار کمی دارد بهطوریکه تا حدودی شاید ضرر هم بکنند؛ علت آنهم کاهش استقبال مردم است. البته با گرم شدن هوا استقبال از میوه و محصولاتی مثل هندوانه افزایش مییابد.
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