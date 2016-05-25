حفاران غیرمجاز تپه تاریخی شازند دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سیدمحمد حسینی اظهار داشت: در راستای حفظ آثار و ابنیه تاریخی استان و مبارزه با جرائم حوزه میراث فرهنگی، اطلاعاتی مبنی بر فعالیت حفاران غیرمجاز به قصد یافتن گنج در تپه های تاریخی شهر آستانه از توابع شهرستان شازند، نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی استان شناسایی و دستگیری آنان را آغاز کردند.

وی افزود: پس از چندین مرحله گشت و تحقیقات محلی عملیات شناسایی حفاران توسط این یگان به انجام رسید و پس از درگیری با حفاران موفق به دستگیری چهار نفر از آنان شدند.

حسینی خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی و معرفی به دادگاه به پاسگاه شهر توره تحویل داده شدند و اموال به دست آمده نیز از آنان توقیف شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: در این ماموریت از کارمندان وظیفه شناس و شجاع این یگان وحید رضایی، مهدی غیاث آبادی، سید اباذر جوادیان و سربازان وظیفه علیرضا محمدی، سید هادی حسینی و امیر کریمی به خاطر حفظ و حراست از آثار و ابنیه تاریخی استان تقدیر شد.