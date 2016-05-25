فرهنگیان دامغان صاحب درمانگاه شدند/ اختصاص ۵۰ میلیون تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله رستمیان صبح چهارشنبه در گردهمایی فرهنگیان بازنشسته دامغان و منطقه امیر آباد به میربانی مجموعه فرهنگی و تفریحی دکتر منصوری این شهرستان ضمن بیان اینکه برای تجهیز درمانگاه فرهنگیان شهرستان دامغان ۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، گفت: این مبلغ از محل اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان تامین شده است.

وی افزود: درمانگاه فرهنگیان دامغان شامل بخش های ویزیت بیماران، داندانپزشکی، پزشک عمومی، ترزیقات و پانسمان خواهد بود.

رئیس اداره اموزش و پرورش دامغان افزود: در شهرستان یک هزار و ۴۰۰ فرهنگی بازنشسته وجود دارد که نیاز به درمان برای این قشر و معلمان شاغل می تواند یکی از انگیزه های ساخت این درمانگاه باشد چرا که ما معتقدیم معلم تجلی بخش راه و زندگی در جامعه است.

رستمیان تصریح کرد: بازنشستگان فرهنگی و پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت، افرادی هستند که در بحث علم، دانش، رشد و شکوفایی جامعه نقش آفرینند لذا فراهم آوردن حداقل ها برای این قشر زحمتکش وظیفه مسئولان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن بیان اینکه مطالبات سال ۹۴ فرهنگیان پرداخت می شود، گفت: مطالبات بازنشستگان قبل از سال ۹۳ شامل پاداش پرداخت شده و مابقی مطالبات سال ۹۴ نیز پرداخت می شود.