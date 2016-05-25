اجرای ۲۰ میلیارد تومان پروژه پژوهشی از سوی جهاد دانشگاهی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا طیبی صبح چهارشنبه در چهل و دومین گردهمایی معاونان آموزشی این مجموعه در خرم آباد اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و نقش جهاد دانشگاهی در عرضه توانمندی های این مجموعه حساب مشترک با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ایجاد کرده و ۲۰ میلیارد تومان پروژه پژوهشی نیز توسط این مجموعه اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: امسال نیز ۲۰ میلیارد تومان پروژه دیگر بین جهاد دانشگاهی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اجرایی می شود تا نقش تقاضا محوری جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور، مشخص شود.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور ادامه داد: این نقشه تدوین و هفت ماموریت برای جهاد دانشگاهی در این نقشه تعریف شده و به دنبال اجرای این برنامه ها هستیم.

طیبی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه جهاد دانشگاهی، واحد ها باید بر اساس نیازها و ظرفیتهای استان هایشان حرکت کنند، گفت: عرضه توانمندی ها و تقاضا محوری باید در دستور کار جهاد دانشگاهی قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: اسناد زیادی در کشور تدوین می شود و این در حالیست که خیلی از آنها اجرا نمی شود ولی در جهاد دانشگاهی باید زمینه اجرای این سیاست ها با توجه به ظرفیتهای مهمی از قبیل دانشگاه علمی کاربردی، منابع عمومی جهاد دانشگاهی، منابع مطلوب آموزشی جهاد دانشگاهی و ... در سه سطح خوب، فراهم شود.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور ادامه داد: ارزیابی برنامه پنجم توسعه جهاد دانشگاهی و اجرای آمایش در حوزه های دانشگاهی نیز باید در دستور کار جهاد دانشگاهی قرار بگیرد تا مشخص شود چه میزان منابع انسانی، منابع مالی و ... بر اساس نیازها، ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان ها نیاز است.

طیبی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد صندلی های موجود ما بیشتر از متقاضیان است که بر این اساس و با تدوین دقیق آمایش و چشم اندازها می توانیم به تحقق برنامه های جهاد دانشگاهی کمک کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا باید جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش کشور بیشتر فعالیت کند و جایگاه موسسات جهاد دانشگاهی نیز ارتقا یابد و رتبه دانشگاه علم و فرهنگ هم به رتبه ۴۰ کشور برسد.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با بیان اینکه علاوه بر درون گرا بودن توسعه در جهاد دانشگاهی باید زمینه ها برای تعامل با جهان خارج فراهم شود گفت: با این وجود علیرغم مشکلاتی که برای تحقق اهداف برای جذب دانشجو از خارج کشور و همچنین همکاری با ۳ موسسه خارجی علمی در بعد مسائل کلان وجود داشت.

طیبی ادامه داد: هر چند دولتمردان در مذاکرات ژنو تا حدودی زمینه را برای تسهیل این شرایط فراهم کردند اما باید تلاش های بیشتری برای ارتباط با دنیای خارج برای توسعه فعالیتهای پژوهشی و ... انجام شود.

وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی باید تلاش کند تا علوم دینی، معارف اسلامی و ... در موسسات جهاد دانشگاهی ارائه و زمینه های مطلوبی برای ارتقا شاخص های آموزشی و توسعه حوزه های جدید آموزشی و پژوهشی به عنوان دو هدف مهم در جهاد دانشگاهی عملیاتی شود.