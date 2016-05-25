به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجانی، پیش از ظهر امروز در اجلاس سراسری معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در سالن همایش‌های باقرالعلوم یزد اظهار داشت: وزارت بهداشت در سال ۹۵ در حوزه درمان و پزشکی در ۹ سرفصل فعالیت‌های خود را پیگیری خواهد کرد که یکی از این سرفصل‌ها اجرای مدل جدید نظارت بر اعتبار بخشی است.

وی عوان کرد: تغییرات عمده ای در این زمینه در حال وقوع است و این طرح به شکلی شجاعانه آغاز شده و نسخه جدید آن که بروکراسی اداری کمتری دارد و عملگرایانه‌تر است به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

آقاجانی بیان کرد: بر اساس این طرح هم از نظر اجرا و هم از نظر نظارت به شکل قوی‌تری کار می‌شود و در بحث نظارت، بخش خصوصی وارد عمل خواهد شد.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تعداد زیادی از بیمارستان‌ها، مطب‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی حتی سالی یکبار نیز بازرسی و نظارت نمی شوند، افزود: این امر بیانگر این است که نتوانسته ایم نظارت خوب و قوی بر روی مراکز داشته باشیم و امیدواریم با ورود موسسه خصوصی در این زمینه و ایجاد ۱۰ شعبه در سراسر کشور، بتواند تحوی جدی در بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی ایجاد کند.

وی، یكی از مسائل حوزه نظارت را كاهش آسیب اعتیاد دانست و افزود: هم اكنون ۶ هزار موسسه ترك اعتیاد در كشور فعال است كه از نظر نظارت نیازمند تامین اعتبار هستند و نظارت آنها به بخش خصوصی واگذار شد.

تکمیل ۱۱۰۰ پروژه بیمارستانی در ۵۷۰ بیمارستان دولتی کشور

وی، یکی دیگر از سرفصل‌های مورد پیگیری این وزارتخانه را نیز پروژه‌های پنجگانه وزارت بهداشت در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی دانست و عنوان کرد: هزار و ۱۰۰ پروژه در دستگاه‌ها آغاز شده که میزان پیشرفت آنها متفاوت است.

آقاجانی با بیان اینکه این طرح‌ها در ۵۷۰ بیمارستان و در پنج زمینه آی‌سی‌یو، اورژانس، بلوک زنان و زایمان، کلینیک‌های تخصصی و ... انجام می‌شود، اظهار داشت: این پروژه باید تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی تامین منابع مالی را نیز از سرفصل‌های دیگر مدنظر وزارت بهداشت در سال جاری برشمرد و افزود: برای به دست آوردن منابع مالی پایدار، مواردی همچون استقرار کتاب‌ ارزش‌های اسمی سلامت، طرح عامل سوم و انتقال منابع مالی از بیمه‌ها به بیمارستان‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.

نظام سطح بندی خدمات در بیمارستان‌ها با جدیت پیگیری می شود

معاون درمان وزیر بهداشت همچنین بر سطح‌بندی خدمات درمانی نیز تاکید کرد و افزود: عقل و منطق در حوزه سلامت نیاز به سطح بندی خدمات را تایید می کند و گرچه اکنون سطح بندی انجام شده اما محدود است و لازم است علاوه بر تخت های بیمارستانی، تجهیزات، نیروها و زیرساخت‌ها نیز سطح‌بندی شود و اگر استانی از این غافله عقب بماند، بسیاری از نیازهایش تامین نخواهد شد.

وی همچنین از ادامه اجرای طرح سه برنامه ای در کشور خبر داد و با اشاره به اینکه این طرح از سال گذشته آغاز شده است، یادآور شد: برنامه‌های ویژه برای درمان ملی سکته‌های قلبی، درمان ملی سکته‌های مغزی و درمان ملی ناباروری امسال نیز با توجه به نیاز کشور با جدیت دنبال می‌شود.

آقاجانی ادامه داد: در مورد بیمارستان‌های هیئت‌ امنایی نیز برنامه‌هایی داریم و آیین‌نامه جدید که بر مدیریت چابک تر در این بیمارستان‌ها دلالت دارد به زودی ابلاغ می‌شود.

به گزارش مهر، اجلاس سراسری معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور ۵۷ معاون درمان و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط با نظارت و اعتباربخشی امروز و فردا برگزار می شود.