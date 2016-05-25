بخش هایی از سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۸۰ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

یکی از دستورات جلسه به موضوع «آمایش دانشگاه آزاد اسلامی» اختصاص داشت. حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد گفت: همه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی موظف شده‌اند تا طرح های خود در زمینه تبدیل ایده به ارزش افزوده ارائه کنند.

وی افزود: به همین منظور یک نمایشگاه دائمی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شده و آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: یک فن‌بازار نیز به منظور عرضه محصولات دانش بنیان در فضای مجازی فعال شده و همه متقاضیان می توانند برای خرید این محصولات به این پایگاه مراجعه کنند.

پس از سخنان ریاست دانشگاه آزاد، سند «آمایش آموزش عالی در دانشگاه آزاد» ارائه شد که در بخشی از این سند، مولفه‌های سند توسعه دانشگاه آزاد مبتنی بر آمایش سرزمینی با توجه به مزیت های نسبی و موقعیت راهبردی هر منطقه از کشور، برشمرده شده است.

در بخش دیگری از این سند با توجه به کاهش جمعیت جوان کشور که منجر به کاهش تقاضا برای ورود به آموزش عالی خواهد شد، حل این معضل و ترویج گفتمان افزایش جمعیت از برنامه های پیش روی دانشگاه آزاد اسلامی برشمرده شده است.

در بخش دیگری از این سند، تصویب مقررات لازم به منظور ایجاد زمینه قانونی برای تقویت جایگاه حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و ماموریت گرایی علمی در همه سطوح از درخواست‌های دانشگاه آزاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شد. با توجه به اتمام وقت جلسه ادامه بررسی این سند به جلسه آینده موکول شد.