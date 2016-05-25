اعلام نامزدهای بخش «پوستر و عکس» جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران «بخش‌ پوستر» متشکل از ابراهیم حقیقی، یحیی پاکدل و آرش عباسی کاندیداهای دریافت جایزه این بخش را به شرح زیر اعلام کردند:

میثم خاوری برای طراحی پوستر نمایش‌های «تجربه‌های اخیر» و «دو نقطه خط صاف»

فرید نظری طراح پوستر نمایش‌های «خرس» و «ادامه مطلب»

شیرین نوری برای طراحی پوستر نمایش «پرسه‌های موازی»

همچنین هیات داروان نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در «بخش عکس» متشکل از حیدر رضایی، امیر عابدی، آدیس عیسی‌قلیان از کشور ارمنستان نیز کاندیداهای مورد نظر خود را به شرح زیر اعلام کردند:

بخش تک عکس

حسین اسماعیلی برای عکس نمایش «رقص مرگ بی‌لالا»

عماد دولتی برای عکس نمایش «متاستاز»

تبسم ارگی برای عکس نمایش «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»

کیارش مسیبی برای عکس نمایش «روی خوش مهتاب»

ساینا قادری برای عکس نمایش «فهرست»

هیات داوران همچنین برگزیده بخش «مجموعه عکس» را در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اعلام می‌کند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری بهنام نوایی از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ۸ خرداد ادامه دارد.