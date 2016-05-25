به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز صبح چهارشنبه در دیدار با گرمساری های مقیم سمنان و مسئولان سازمان های مردم نهاد به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه همفکری درباره موضوعات مختلف جامعه می تواند به تصمیمات صحیح بیانجامد، ابراز داشت: ما مسئولان برای تصمیم سازی نیازمند همفکری هستیم از سوی دیگر معتقدیم که مردم دین خود را به خوبی برای انقلاب اسلامی و کشور ادا کرده و اگر امروز نقصی در امور اجرایی کشور وجود دارد، از کوتاهی ما مسئولان است که باید با همفکری برطرف شود.

وی افزود: استانداری سمنان نیازمند مشورت با مردم به خصوص سازمان های مردم نهاد است و از هرگونه مجموعه فکری مشورتی، پیشنهادات، مشاوره های مکتوب و شفاهی و همچنین جلسات حضوری استقبال می کند و برای این منظور جلسات متعددی را با اقشار مختلف مردم برگزار می کند.

استاندار سمنان با بیان اینکه آمایش سرزمینی ام المشکلات استان است، گفت: با برنامه ریزی مسئولان و کمک سازمان های مردم نهاد می توان آمایش سرزمینی استان را تدوین کرد تا خدمت رسانی به مردم بیش از پیش میسر شود.

برون سپاری اقدامات به مردم نتایج خوبی دارد

مدیرعامل جمعیت گرمساری های مقیم سمنان نیز در این نشست، گفت: امروز تجربه نشان داده که هرکجا مردم در زمینه اداره امور کشور پای کار بودند، نتایج به دست آمده در آن حوزه مناسبت ارزیابی می شود لذا ما معتقدیم که حضور سازمان های مردم نهاد به مثابه بازوان مشورتی مدیران در بدنه تصمیم سازی مهم و حیاتی است.

عباس پازوکی در تشریح عملکرد جمعیت گرمساری های مقیم سمنان نیز توضیح داد: یکی از مهمترین خط مشی ها، دورنما و هدف اصلی این جمعیت، شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های موجود در گرمسار و آرادان و همچنین کمک و همفکری به مسئولان استانی و شهرستانی برای رسیدن به رشد و توسعه همه جانبه و پایدار است.

وی با اشاره به اینکه این جمعیت متشکل از اعضای موثر و نخبه و کارشناسان و متخصصان گرمساری مقیم سمنان، تشکیلاتی فرهنگی و فراجناحی است که با هدف فعالیت های فرهنگی اجتماعی و پرهیز از ورود به عرصه های صرفا سیاسی، تشکیل شده و فعالیت های مناسبی از جمله برگزاری جلسات همفکری و تعامل، دیدار با مسئولان و ... را در دستور کار دارد.

در ادامه این نشست راه های تعامل و همفکری در رابطه با توسعه متوازن استان سمنان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.