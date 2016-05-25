احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با توقف روند نوسازی مینی بوس های فرسوده گفت: مشکل اساسی نوسازی حمل و نقل عمومی، کمبود اعتبارات است و باید در قالب وجوه اداره شده این مشکلات را با همکاری دولت و مدیریت شهری برطرف کنیم.

وی در خصوص مشکل صاحبان این مینی بوس های فرسوده که امسال امکان دریافت آرم طرح ترافیک را نداشتند، گفت: نمی توانیم برای بخش خصوصی دائما محدودیت هایی برای ورود به محدوده طرح ترافیک ایجاد کنیم و مانع ورود خودروهای فرسوده به بخش های مرکزی شویم، اما این قوانین در خصوص ناوگان حمل و نقل عمومی رعایت نشود هر چند در حال حاضر نیز اتوبوس های فرسوده در سطح شهر تردد می کنند و باید با تامین منابع مالی به سمت نوسازی ناوگان برویم.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چرا قبل از نوسازی ناوگان، محدودیت ها اعمال می شود و چاره حل مشکل معیشتی رانندگان مینی بوس که اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک را ندارد، چیست؟ توضیح داد: اعمال محدودیت‌ها برای ورود خودروهای فرسوده به محدوده مرکزی تصمیم درستی است و باید از آن حمایت شود و ما نباید با چشم‌پوشی از قوانین اوضاع را خرابتر از این که هست بکنیم، اما برای حل مشکل معیشتی و رسیدن به راهکاری که رانندگان مینی بوس نیز دچار مشکل نشوند، رئیس اتحادیه آنها به شورا مراجعه کرده تا به یک راه حل مشترک برای حل این مشکل برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای امسال به دلیل محدودیت هایی که در صدور آرم طرح ترافیک برای خودروهای فرسوده ایجاد شده بود، رانندگان مینی بوس آرم طرح ترافیک دریافت نکرده و مجبور به خرید آرم های روزانه بودند که سبب مشکلات معیشتی برای بسیاری از رانندگان مینی بوس شده بود.