فیلمبرداری تیزر سینمایی «رویای نیمه شب» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر سینمایی «رویای نیمه شب» به نویسندگی و كارگردانی اصغر عباسی و تهیه کنندگی باشگاه فیلم سوره حوزه هنری و مرکز رسانه ای شیرازه برای معرفی و تبلیغ کتابی با همین نام است. رمان «رویای نیمه‌شب» اثر مظفر سالاری از انتشارات کتابستان معرفت است که به‌ عنوان کتاب چهارمین دور مسابقه کتاب‌خوانی کتاب‌ و زندگی معرفی شده است.

فیلمبرداری این تیزر که از هفته گذشته در شهرک سینمایی غزالی آغاز شده بود، چهارم خرداد ماه پس از ۶ روز در حوزه هنری انقلاب اسلامی به پایان رسید و وارد مرحله تدوین شد. امروز همزمان با پایان فیلمبرداری آن تصاویر جدیدی منتشر شد.

پیش از این استفاده از سینماگران برای تبلیغات در معرفی کتاب «دختر شینا» اثر بهناز ضرابی‌زاده اتفاق افتاد که کمک قابل توجهی به فروش کتاب کرد و توانست به شمارگان بیش از ۱۵۰ هزار نسخه دست یابد. اکنون مرکز رسانه ای شیرازه به کمک باشگاه فیلم سوره دوباره

در این تیزر سینمایی بازیگرانی چون عباس غزالی، مهدی فقیه، سیما خضرآبادی، ثریا قاسمی، متین ستوده، ماه چهره خلیلی، حسین ابطحی و ایمان والی نقش آفرینی می کنند. فیلم در بستری از قصه رمان روایت می شود و پس از آن شخصیت های داستان به حال می آیند و بخشی از داستان در امروز روایت می شود.

«رویای نیمه شب» داستانی است عاشقانه با زمینه‎ مذهبی که حکایت از دلدادگی جوانی از اهل سنت به دختری شیعه مذهب دارد که در راه وصال با موانع و اتفاقاتی تلخ و شیرین مواجه است.

عوامل «رویای نیمه شب» عبارتند از نویسنده و کارگردان: اصغر عباسی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: حامد پوراسفندیانی، منشی صحنه: لادن رحمتی، عکاس: امیر جلالی، فیلمبردار پشت صحنه: مهدیار عقابی، مدیر تولید: مصطفی رضوانی، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، مدیر صدابرداری: محمد شاهوردی، طراح چهره پردازی: علی بهرامی فرد، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، مدیر تداکارت: رضا بداقی، مدیر روابط عمومی: هادی فیروزمندی، محصول مشترک مرکز رسانه ای شیرازه و باشگاه فیلم سوره.