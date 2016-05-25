توجه به جلوه های بصری جذابیت آثار سینمایی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه نشست های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی با انجمن های صنفی خانه سینما نشست هم اندیشی با هیات مدیره انجمن جلوه های بصری در روز دوشنبه سوم خرداد ماه در معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی برگزار شد.

در ابتدای نشست رمضانعلی حیدری خلیلی با تبریک اعیاد شعبان المعظم، روز سوم خرداد و موفقیت سینمای ایران درکسب دو جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد توسط اصغر فرهادی و شهاب حسینی از جشنواره «کن» بر ضرورت مشارکت صنوف و فعالان عرصه های مختلف سینمایی در سیاستگذاری و برنامه ریزی های سینمایی تأکید کرد.

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در خصوص سیاستگذاری در حیطه های تخصصی و فنی و برنامه های سازمان سینمایی در حوزه زیرساخت و فناوری های سینمایی و فعالیت های صنفی نکاتی را مطرح کرد.

وی اعلام طرح ها، نظرات و پیشنهاداتی را که بتواند به ارتقای کیفیت خدمات سینمایی از حیث اجرایی، آموزشی و پژوهشی کمک کند از سوی انجمن و فعالان این عرصه خواستار شد.

در ادامه شرکت کنندگان در این نشست بر ایجاد تعامل و همکاری بیشتر، ارائه تعریفی روشن از جلوه های بصری برای فعالان سینما، ضرورت توجه خاص به بخش خلاقه در سینمای ایران، تشویق به استفاده از قابلیت های بالقوه و بالفعل داخلی این تخصص در راستای ارتقای جذابیت بصری فیلم های سینمایی، ایجاد امنیت شغلی برای متخصصان و هنرمندان داخلی این رشته و لزوم تغییر در ساختار و شیوه های تولید، همچنین ارزیابی و برقراری استانداردهای فنی مورد نیاز بخش های تولید و نمایش تأکید کردند.

در این نشست رمضانعلی حیدری خلیلی، محمد حسین فرج، امیررضا معتمدی، امیر سحرخیز، فرید فصیحی و علی تصدیقی حضور داشتند.