بسياري از مسئولان اجرايي معتقدند ميراث فرهنگي ، مانع توسعه فرهنگي است !

قدير افروند ، معاون معرفي و آموزش وهمچنين كارشناس ارشد باستان شناسي اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ضمن بيان اين مطلب ، تأكيد كرد :" شهر ري" ، به عنوان مهم ترين كانون تحولات تاريخي و فرهنگي فلات مركزي ايران ، با پيشينه اي بيش از 8 هزار سال ، تاكنون به شايستگي مورد بررسي قرار نگرفته و اطلاعات مطلوبي از ميراث فرهنگي - تاريخي اين شهر تاريخي وجود نداشت .

وي با اشاره به اينكه ، بدنبال بررسي هايي كه طي چند سال اخير در اين شهر صورت گرفته ، مشخص شد ، "ري" به لحاظ دارا بودن بناهاي تاريخي ، بسيار غني است ، يادآورشد : متأسفانه به دليل عدم شناخت مناسب از اين ميراث غني ، بي توجهي مردم و مسئولان ، بخش عظيمي از آنها تخريب و يا در معرض نابودي است .

افروند، تصريح كرد : دستگاههايي چون شهرداري ، بدون توجه به ارزشهاي بناهاي تاريخي اين منطقه ، اقدام به تخريب ، ساخت و ساز و ... مي كنند كه خسارت هاي جبران ناپذيري را به بافت تاريخي "ري" وارد آورده است .

وي افزود : توليت آستان حضرت عبدالعظيم و گسترش آن نيز، يكي از عوامل تخريب بافتهاي تاريخي منطقه است ، چرا كه تمام بناهاي تاريخي اطراف اين آستان خريداري ، تخريب و نوسازي مي شود ، اين اقدامات ، بسياري از بناهاي تاريخي را از بين برده است .



افروند همچنين عدم آگاهي بسياري مسئولان از اهميت حفظ و نگهداري يادگارهاي تاريخي را عاملي مهم در تخريب بناهاي ارزشمند عنوان كرد و افزود : متأسفانه بسياري از دست اندركاران اجرايي كشور، معتقد هستند ، ميراث فرهنگي، مانع توسعه فرهنگي است و با همين ديدگاه ، بي توجه به يادگارهاي ارزشمند تاريخي ، فعاليت هاي توسعه خود را انجام مي دهند.

معاون معرفي و آموزش اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران ، يادآورشد : طي بخشنامه اي كه مدتي پيش صادر شد ، تمام دستگاهها موظف شده اند، قبل از هر اقدامي در محدوده محوطه ها و آثار تاريخي ، موضوع را با ميراث فرهنگي در ميان گذارند ، در غير اين صورت، براي متخلفان ، مشكلات قانوني ايجاد مي شود .

وي تأكيد كرد : اين اقدام ، تنها 50 درصد كار است ، بي ترديد براي حفظ و نگهداري آثار و بناهاي تاريخي، به فرهنگ سازي ريشه اي و ايجاد باور قلبي نياز است .

افروند ، موقعيت فعلي "شهر ري " را بحراني اعلام كرد و گفت : نسبت به نگهداري بافت تاريخي اين شهر، هيچ توجهي از سوي مسئولان امر صورت نمي گيرد و لازم است ، با هماهنگي هاي لازم بين دستگاههاي مختلف اجرايي ، پيگيري ها و توجه فرماندار، به عنوان مسئول ارشد ، براي حفظ و نگهداري بيش از 4 هزار اثري كه باقي مانده ، تلاش شود.

معاون معرفي و آموزش اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران، در ادامه گفت و گو با "مهر" با اعلام اينكه تاكنون 20 اثر تاريخي در "شهر ري " به ثبت ملي رسيده است ، گفت : 175اثر نيز شناسايي و مستند سازي شده اند كه قابليت ثبت در فهرست آثار ملي را دارند.

افروند ، اين آثار را 28 قلعه ، 8 كاروانسرا ، 21 خانه و عمارت قديمي ، 31 تپه و محوطه باستاني ، 6 مسجد ، 47 بقعه و آرامگاه ، 5 حمام و 29 اثر تاريخي متنوع عنوان كرد .

وي افزود : برج طغرل ، قلعه گبري ، بقعه بي بي شهربانو ، ارگ سلجوقي ، زندان هارون ، برج نقاره خانه ، آثار معماري عباسي ، گورستان سلطنتي و ... از جمله آثار تاريخي "شهر ري" هستند .





