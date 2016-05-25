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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

سه شکارچی متخلف کبک در مانه و سملقان دستگیر شدند

سه شکارچی متخلف کبک در مانه و سملقان دستگیر شدند

بجنورد- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مانه و سملقان از دستگیری سه شکارچی متخلف کبک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی، موسی ولیزاده اظهار داشت: روز گذشته طی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان مانه و سملقان در مناطق آزاد رشته‌کوه‌های بزداغی بخش مانه، سه نفر شکارچی متخلف دستگیر شدند.

 ولیزاده افزود: از متخلفین تعداد دوقبضه اسلحه تک لول شکاری، ۲۵ عدد فشنگ ساچمه و دو دستگاه پخش صدای کبک و ۹ قطعه کبک کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: شکارچیان غیرمجاز برای ضرر و زیان ناشی از شکار ۹ قطعه کبک مبلغ ۱۸میلیون ریال جریمه شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مانه و سملقان گفت: پرونده این سه متخلف برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 3667822

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