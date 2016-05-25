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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۷

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه:

نرخ رشد جمعیت درکرمانشاه ۱.۱ درصد است/ نرخ طلاق ۲.۶ درصد

نرخ رشد جمعیت درکرمانشاه ۱.۱ درصد است/ نرخ طلاق ۲.۶ درصد

کرمانشاه- مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه نرخ رشد جمعیت در استان را ۱.۱ درصد اعلام کرد.

علیرضا قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میانگین سن ازدواج در استان کرمانشاه در بین مردان ۲۹.۱ و میانیگن سن طلاق نیز ۳۴ سال است.

وی افزود: همچنین میانگین سن ازدواج در بین زنان ۲۴.۴ سال و میانگین سن طلاق در بین آنان نیز ۲۹ سال است.

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: نرخ ازدواج در استان ۹.۹ و نرخ طلاق نیز ۲.۶ است.

قبادی جمعیت استان را ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر عنوان کرد و گفت: بیشترین درصد جمعیت استان مربوط به رده سنی ۳۰ تا ۶۴ سال با ۳۹ درصد جمعیت است.

وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت استان هم اکنون ۱.۱ درصد است، خاطر نشان کرد: ۳۳ درصد جمعیت استان را نیز افراد ۱۵ تا ۲۹ سال تشکیل می دهند.

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه نرخ ولادت در استان را ۱۷.۵ درصد اعلام کرد و گفت: نرخ وفات نیز هم اکنون در استان ۵.۴ درصد است.

کد مطلب 3667843

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