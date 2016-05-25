به گزارش خبرنگارمهر، حسن بنیانیان ظهر چهارشنبه در نشست نخبگان و فعالان فرهنگی گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: بحث اقتصاد مقاومتی بحث روز جامعه است و مثل اینکه حضور فعالان فرهنگی در این رابطه بی رنج است و این در حالی است که در سال ۷۵ مقام معظم رهبری در جمع اعضای شورای انقلاب فرهنگی گفتند ۷۵ درصد مشکلات کشور ریشه فرهنگی دارد.

بنیانیان افزود: ما به این دلخوشیم که در طول روز جلسات زیادی در کشور برگزار می شود اما برای اینکه تغییرات به وجود بیاید باید افراد تغییر را از خودشان شروع کنند.

وی تصریح کرد: در برخی از کشورهای خارجی برای اینکه بتوانند از توان نیروهای خود استفاده کنند قانونی طراحی کردند به نام شروع از خود؛ در این قانون مدیران به انتقادهای کارمندان خود توجه می کنند و می گویند تمام انتقادها قبول اما تو چه کاری می توانی برای پیشرفت مجموعه انجام دهی و به این ترتیب از ایده های کارمند خود کسب درآمد می کنند.

رئیس سابق حوزه هنری کشور افزود: مشکل ما از نخبگان جامعه شروع می شود که درک درستی از فرهنگ ندارند و دولت ها فرهنگ را در حد وزارت ارشاد کوچک می کنند و این ادارات هم بحث فرهنگ را در چند جشنواره مانند موسیقی و تناتر فجر خلاصه می کنند.

وی با بیان اینکه آسیب جهانی شدن بیشتر از نفع آن است، گفت: تهاجم فرهنگی در بستر جهانی شدن آبیاری می شود.

بنیانیان با بیان اینکه در محاصره فرهنگی هستیم، گفت: جهانی شدن اولین ضربه را به فرهنگ ما وارد کرد و چون ما در حال توسعه هستیم عقب افتادگی های زیادی داریم.

وی اظهار کرد: ۴۰۰ سال پیش غربی ها برای یاد دادن ساخت سلاح به کشورمان آمدند و ما را شیفته خود کردند و لباس و بلور و اشیاء غربی را وارد فرهنگ ما کردند.

بنیانیان گفت: در آن دوران امیرکبیر تعداد ۱۰۰ نفر را برای علم آموزی به خارج از کشور فرستاد و زمانی که آنها برگشتند با خود کروات، کت و شلوار و فرهنگ بیگانه را وارد کشور کردند و مورد تحسین مردم قرار گرفتند و این گونه شد که فرهنگ ما تضعیف شد.

رئیس سابق حوزه هنری کشور افزود: فرهنگ اقتصادی ما زمانی نجات پیدا می کند که افرادی که در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند کاری انجام دهند.