وظیفه تهران و ایران کمک به بازسازی خرمشهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی خرمشهر؛ پاسداشت شهرهای آسمانی خرمشهر و آبادان با حضور حجت الاسلام امرودی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، حجت الاسلام ناصحی رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، سردار خضرایی مدیرعامل موزه دفاع مقدس و مسئولین کشوری و لشکری، خانواده معظم شهدا و جمع کثیری از مردم استان خوزستان به عنوان مهمانان ویژه در سالن همایش های باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

میثم امرودی در این مراسم با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: بر همین اساس شهرداری تهران خود را موظف دانسته که حفظ نام و یاد شهدا را جز اولویت‌های خود قرار دهد. با توجه به این موضوع نام خیابان‌ها، محله‌ها، معابر و خیابان‌های شهر را به نام شهدا انتخاب می‌کنیم و تلاش می کنیم بر اساس فرهنگ ایثار و شهادت که همان فرهنگ جهادی است؛ روحیه شهدا را در جامعه رواج دهیم.

رمز موفقیت و پیروزی خرمشهر و لبنان مقاومت است

وی افزود: سوم خرداد مصادف با سالروز آزادسازی خرمشهر و چهارم خرداد سالروز آزادی لبنان از چنگال رژیم صهیونیستی است. برای برگزاری برنامه های هفته فرهنگی مقاومت به نام شهرهای خرمشهر و آبادان اهداف رهبری را دنبال می کنیم که یکی از آن ها متوجه کردن مردم به نقش تقوای الهی در آزادسازی خرمشهر و مقاومت به عنوان رمز موفقیت و پیروزی است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جهان امروز تنها بخاطر رشادت‌های شهیدان است. لذا نقش شهیدان و دفاع مقدس یک نقش کلیدی است و زنده نگه‌داشتن نام و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و باید این فرهنگ را به نسل‌های آینده انتقال دهیم.

وی تصریح کرد: بر اساس فقه شیعه ما به هیچ کشوری حمله نخواهیم کرد اما اگر به سرزمین ما تعرض شود تمام قد در برابر دشمنان متجاوز خواهیم ایستاد و شاهد این مثال پایداری جوانمردانه جوانان ما در 8 سال دفاع مقدس بود.

امرودی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برنامه های هفته فرهنگی مقاومت خرمشهر و آبادان با بیان اینکه در ایام هفته مقاومت از المان و نمای تندیس باشکوه شهدا، در کنار مزار شهدای گمنام، رونمایی می‌شود، گفت: نشست ویژه دیگری را در قالب جوانان، بانوان خرمشهری خواهیم داشت و همچنین نشست ویژه شب هنری تحت هنر خرمشهر و آبادان را در باغ موزه دفاع مقدس برگزار ‌می‌کنیم و هنرمندان برجسته این خطه و هنرمندان ایرانی ‌ در رابطه با خرمشهر برنامه خواهند داشت.

وی افزود: ‌نشستی تحت عنوان روحانیت و خرمشهر به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های هفته مقاومت است. این نشست جهت گرامیداشت یاد شهدا و مقاومت‌های ۸ سال جنگ تحمیلی در این ایام برگزار می‌شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در هفته مقاومت برنامه‌های نمایشی برای عموم مردم برگزار خواهیم کرد که از جمله آنها نمایشگاهی در گذر صدر برگزار خواهیم کرد و همزمان با این مجموعه نمایش گسترده‌ای را مشابه ‌ شب‌های آفتابی و شب‌های شیدایی با حضور جمع کثیری از هنرمندان اجرا می‌کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: نشستی تخصصی را با حضور اندیشمندان و صاحبان فن و بخش‌های فرهنگی و اجتماعی برای سرمایه گذاران و علاقه مندان به آبادانی خرمشهر برگزار می‌کنیم. در کنار این فعالیت‌ها برنامه‌ای را برای حضور ۲ هزار نفر از شخصیت‌های آبادان و خرمشهر، به تهران پیش‌بینی کرده‌ایم.

امرودی در پایان سخنان خود تصریح کرد: امروز وظیفه تهران و ما تهرانی ها و ایرانی ها این است که در بازسازی خرمشهر و آبادان کمک کنیم تا شاید بتوانیم بخش ناچیزی از ایثار مردم شهید پرور این خطه آسمانی را جبران کنیم.

پیوند عاطفی و تاریخی ایرانی ها با خرمشهر و آبادان انکارناپذیر است

در ادامه نعمت زاده معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری سازمان مناطق آزاد اروند با تاکید بر اینکه شهرهای خرمشهر و آبادان بعد از گذشت سه دهه جنگ هنوز به عنوان شهرهای جنگ زده مطرح هستند، عنوان کرد: از سال گذشته شهرداری تهران با تصمیم شهردار و شورای شهر فعالیت های عمرانی را در خرمشهر و آبادان آغاز کردند که در این زمینه همکاری و همبستگی میان منطقه آزاد اروند و شهرداری تهران اتفاق افتاده و بسیاری از طرح ها به صورت مشترک در حال انجام است که دستاوردهای آن در فضای نمایشگاهی طی هفته فرهنگی مقاومت به نمایش گذاشته می شود.

وی با اشاره به شهید بهروز مرادی پس از آزادی خرمشهر بر روی تابلویی نوشت که به خرمشهر خوش آمدید؛ جمعیت 36 میلیون نفر، اظهار داشت: به دنبال ایجاد فضایی هستیم که مردم تهران در کنار مردم خرمشهر باشند همان طور که در دوران دفاع مقدس مردم خرمشهر با مقاومت خود سرنوشت جنگ را تغییر دادند و نگذاشتند که برنامه شرق و غرب برای کشور ما محقق شود.

نعمت زاده در ادامه با اشاره به برنامه های هفته فرهنگی مقاومت در باغ موزه دفاع مقدس افزود: یکصد هنرمند خرمشهر و آبادانی در طول این هفته در تهران حاضر می شوند و آثار و دستاوردهای هنری خود را عرضه می کنند. همچنین یکصد هنرمند کارآفرین صنایع دستی و آثار خود را در قالب برپایی نمایشگاه به فروش می رسانند.

وی با اشاره به اینکه در این هفته فعالیت هایی در قالب برگزاری همایش، برنامه های هنری و برپایی نمایشگاه اجرا خواهد شد، گفت: یکصد غرفه نمایشگاهی در محل حدفاصل پارک طالقانی با باغ موزه دفاع مقدس، صنایع دستی و آثار هنری خود را عرضه می کنند. همچنین نمایشگاه های عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، کتاب و فیلم و گرافیک با موضوع سرداران جنگ و روحانیون و شهدای مقاومت خرمشهر برپا می شود. در این ایام تئاتر و نمایش های خیابانی اجرا می شود و فعالیت های آیینی در قالب برپایی سیاه چادرها اجرا خواهد شد.

نعمت زاده با اشاره به همزمانی اعیاد شعبانیه با سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: با توجه به همزبانی اعیاد شعبانیه و سوم خرداد تلاش کرده ایم تا فضای شادی را در برنامه های هفته فرهنگی مقاومت برای مردم ایجاد کنیم و خاطره خوبی برایشان بگذاریم و مردم شاهد افتخارات و دستاوردهای جدیدی در این نمایشگاه خواهند بود.

وی در ادامه با بیان اینکه خرمشهر و آبادان دو شهر ملی هستند، بیان کرد: ایرانی ها پیوند عاطفی و تاریخی با این دو شهر دارند و امیدواریم که برنامه هفته فرهنگی مقاومت فرصت خوبی برای شهرهای آبادان و خرمشهر باشد.

همچنین سردار احمد غلامپور و سردار دقیقی از فرماندهان دوران دفاع مقدس به بیان خاطرات خود از دوران آزادسازی خرمشهر و آبادان پرداختند.

در این برنامه، خوانش شعر از سوی امید روزبه شاعر آیینی جنوب کشور و تقدیم آن به شهید محمد جهان آرا و مدافعان حرم و اجرای نمایش با موضوع حماسه آزادسازی خرمشهر و آبادان از سوی یوسف بختیاری با استقبال حضار مواجه شد.

در پایان این مراسم به پاس قدردانی از دلاورمردی های نقش آفرینان حماسه آزادسازی خرمشهر، از جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و سرداران دلیر سپاه و ارتش با اهدای تندیس یادبود تجلیل به عمل آمد.