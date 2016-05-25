قاتل «ستایش» نی ریزی به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، فروردین ماه امسال بود که در یکی از روستاهای شهرستان نی ریز فارس دختر بچه شش ساله ای به نام ستایش ربوده شد و ماموران اقدامات لازم را برای پیدا کردن او انجام دادند.

۱۲ ساعت بعد ماموران توانستند رباینده را که مردی ۳۴ساله و همسایه دختر بچه بود را شناسایی کنند.

رباینده اعتراف کرد که دختر بچه را به قتل رسانده است و امروز دادگاه قاتل به صورت علنی برگزار شد.

دادگاه رسما به رياست قاضي محسن رجايي نيا رييس شعبه اول دادگاه كيفري استان فارس و دو مستشار اين دادگاه و با حضور شكات و متهم پرونده «س – ط» آغاز شد.

وی شرح اقدام شيطاني خود در روز حادثه را تشريح كرد و گفت: من دست، پا و دهان طفل را بستم و در منزل مخفي كردم. بعد از چند ساعت و پس از آنكه گوشواره دختر بچه را از گوشش باز كردم او را به بيابان هاي اطراف بردم و او را کشتم.

اين متهم در حضور دادگاه اعتراف كرد كه با دست ستايش را خفه و سپس جسد مقتول را در گودالی دفن کرده است.

دادگاه امروز چهارشنبه در دو بخش علنی و غیر علنی برگزار شد که پس از برگزاري دادگاه در بخش غير علني قضات و مستشاران شعبه اول دادگاه كيفري يك استان فارس وارد شور شده و راي متهم پرونده «س- ط» به قرار ذيل صادر شد.

١- اعدام در ملاء عام به لحاظ تجاوز به عنف

٢- قصاص نفس به لحاظ قتل عمد

٣- ١٥ سال حبس تعزيري به لحاظ آدم ربايي

٤- ١٠ سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق تعزيري به لحاظ سرقت مقرون به آزار