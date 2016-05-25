کارگاه تخصصی مهدويت ويژه خواهران طلبه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين کارگاه تخصصی از سال گذشته به صورت هفتگی آغاز شده و جلسه پايانی آن در هفته آينده برگزار می شود.
شناخت و ضرورت توجه به مباحث مهدويت و بررسي شاخصههای قرآنی و روايی پيرامون آخرالزمان(عج) از محورهای اين کارگاه آموزشی است.
مريم معينالاسلام، رئيس موسسه علمی فرهنگی زنان منتظر در يکی از اين جلسات، خانواده را پايه و اساس شکل گيری هر تمدن دانست و تاکيد کرد: خانواده سلول بنيادين شکل گيري تمدن مهدوی است، بنابراين معارضان جريان مهدويت يک جنگ بی امان را عليه خانواده به راه انداختند.
اين استاد حوزه علميه خواهران در بيان مولفههاي خانواده مهدوی، اظهار کرد: خانهای که نور قرآن و اهل بيت(ع) در آن روشن و محل رفت و آمد فرشتگان باشد، يک خانواده معنوی و مهدوی محسوب می شود.
معينالاسلام نقش بانوان را در تشکيل خانواده مهدوی، برجسته دانست و تربيت دينی فرزندان را مورد تاکيد قرار داد و افزود: از بانوان شيعه انتظار می رود فرزندان خود را به گونهای تربيت کنند که سربازان خوبی برای امام زمان(عج) باشند.
نظر شما