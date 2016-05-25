ریشه جنایات در کج اندیشی های دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی محقق داماد در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اسلام در یزد گفت: جای انکار ندارد که بسیاری از روایات ما چه شیعه و چه سنی را اگر کسی درست نفهمد نتیجه ای جز جنایت نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: قرآن دو روش را برای جلوگیری از کج اندیشی دینی و جهالت به نام خدا ارائه کرده که یکی تدبر در آیات و روایات و دیگری استنباط درک احادیث است.

محقق داماد تصریح کرد: وجود دست اجنبی و جنایتکار اسرائیل در جنایات حتمی است و جای تردید وجود ندارد اما باید ریشه های کج اندیشی و برداشته های غلط آنهایی را بررسی کنیم که بازیچه این کشورها می شوند.



این استاد حوزه و دانشگاه افزود: عده ای با کج اندیشی و برداشت های غلط از تعالیم اسلامی به خود بمب می بندند و خود و دیگران را می کشند؛ اینها به دلیل برداشت های نادرست از آیات قرآنی دچار انحراف شده اند.



وی با اشاره به راه حل و روش قرآن برای جلوگیری از کج اندیشی دینی این افراد گفت: امان از جاهلیتی که همراه با تقدس و به نام خدا باشد و به خاطر مقابله با همین موضوع قرآن هم مسلمانان به ویژه علمای دینی را به فهم عقلانی، ژرف نگری و تدبر در قرآن توصیه می کند تا به جای توجه به ظاهر قرآن در آن تدبر کنند.



هفتمین کنفرانس بین المللی اندیشکده های جهان اسلام (مجمع جهانی اسلام) صبح سه شنبه ۴ خرداد به همت دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه در هتل صفاییه یزد آغاز به کار کرد.



حدود یکصد مهمان از ۳۵ کشور جهان در این کنفرانس دو روزه که با عنوان "ارتباطات استراتژیک؛ ارزش ها، نهادها و شخصیتهای مرجع" برگزار می شود حضور دارند.



این کنفرانس بزرگترین گردهمایی اندیشکده های جهان اسلام تحت حمایت سازمان کنفرانس اسلامی است که عصر امروز چهارشنبه به کار خود پایان می دهد.