افزایش شمار تلفات انفجارهای «لاذقیه» به ۱۸۴ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شمار قربانیان انفجارهای تروریستی اخیر در شهرهای «جبله» و «طرطوس» واقع در استان لاذقیه سوریه باز هم افزایش پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، منابع پزشکی اعلام کردند که شمار قربانیان تا این لحظه به ۱۸۴ کشته و ده ها زخمی رسیده است.

گفتنی است، اخیرا هفت انفجار تروریستی در شهرهای «جبله» و «طرطوس» لاذقیه به وقوع پیوست.

پیشتر منابع پزشکی از کشته شدن ۱۴۸ نفر به دنبال این انفجارها خبر داده بودند.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجارهای استان «لاذقیه» را بر عهده گرفت.

همچنین وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از تداوم اقدامات تروریستی علیه غیرنظامیان در سوریه، انفجارهای لاذقیه را به شدت محکوم کرد.