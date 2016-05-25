جواد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص ۲.۵ میلیارد تومان برای رفع مشکل آب روستاهای بافق، یادآور شد: از این میزان، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای مجتمع آب گزستان و کوشک، ۹۰۰ میلیون تومان برای مجتمع آبرسانی شیطور و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای مجتمع آبرسانی مبارکه بافق اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه منابع تامین آب روستای بافق از ۹ حلقه چاه و دو رشته قنات است، افزود: تعداد انشعاب موجود ۷۰ روستای بافق که از خدمات آب و فاضلاب روستایی بهره مند هستند بیش از شش هزار و ۴۰۰ مشترک است.

فلاح گفت: این اعتبار در زمینه حفر و تجهیز چاه، ساخت مخرن ذخیره آب و اجرای خط انتقال در روستاهای بافق، توزیع و هزینه می شود.

وی تصریح کرد: با انجام این عملیات بخش بزرگی از روستاهای درجه دو به درجه یک ارتقاء پیدا می کنند و دیگر قطعی آب ندارند.

فلاح گفت: مشکلات روستاهای منطقه سبزدشت نیز که در برخی از فصول سال مشکل افت فشار و کمبود آب شرب داشتند با انجام این پروژها برطرف می شود.

مدیر آب و فاضلاب روستایی بافق بیان داشت : مدت اجرای این پروژه ها سال عمرانی ۹۵ است.