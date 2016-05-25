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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

مدیر آب و فاضلاب روستایی بافق خبر داد:

تخصیص ۲.۵ میلیارد تومان برای رفع مشکل آب روستاهای بافق

تخصیص ۲.۵ میلیارد تومان برای رفع مشکل آب روستاهای بافق

یزدـ مدیر آب و فاضلاب روستایی بافق گفت: بیش از ۲.۵ میلیارد تومان برای رفع مشکل آب شرب روستاهای بافق از سوی صندوق توسعه ملی اعتبار اختصاص یافت.

جواد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص ۲.۵ میلیارد تومان برای رفع مشکل آب روستاهای بافق، یادآور شد: از این میزان، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای مجتمع آب گزستان و کوشک، ۹۰۰ میلیون تومان برای مجتمع آبرسانی شیطور و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای مجتمع آبرسانی مبارکه بافق اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه منابع تامین آب روستای بافق از ۹ حلقه چاه و دو رشته قنات است، افزود: تعداد انشعاب موجود ۷۰ روستای بافق که از خدمات آب و فاضلاب روستایی بهره مند هستند بیش از شش هزار و ۴۰۰ مشترک است.

فلاح گفت: این اعتبار در زمینه حفر و تجهیز چاه، ساخت مخرن ذخیره آب و اجرای خط انتقال در روستاهای بافق، توزیع و هزینه می شود.

وی تصریح کرد: با انجام این عملیات بخش بزرگی از روستاهای درجه دو به درجه یک ارتقاء پیدا می کنند و دیگر قطعی آب ندارند.

فلاح گفت: مشکلات روستاهای منطقه سبزدشت نیز که در برخی از فصول سال مشکل افت فشار و کمبود آب شرب داشتند با انجام این پروژها برطرف می شود.

مدیر آب و فاضلاب روستایی بافق بیان داشت : مدت اجرای این پروژه ها سال عمرانی ۹۵ است.

کد مطلب 3667932

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