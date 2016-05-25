الزام خوابگاه های غیردولتی به دریافت مجوز تا شروع ترم آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه اولین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه ۹ کشورامروز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

مهندس ذالفقار یزدان مهر، در این مراسم، اولین اقدام صندوق در سال گذشته را تدوین سند راهبردی عنوان کرد و افزود: تقویت اعتبارات، حمایت موثر از نهادهای عمومی و خیرین و تقویت درآمدزایی صندوق از جمله اقدامات صندوق رفاه دانشجویان در سال گذشته بوده است.

وی ابلاغ دستورالعمل تأسیس و اداره خوابگاه های دولتی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته عنوان کرده و بر نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی تأکید کرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان اظهار داشت : تا شروع ترم آینده، همه خوابگاه داران باید از این شورا مجوز بگیرند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان به رتبه بندی خوابگاه ها اشاره کرد و آن را فرایند خوبی برای عادلانه سازی نرخ اجاره بها دانست.

وی همچنین افزایش ودیعه مسکن دانشجویان متأهل، اختصاص وام مکمل قرض الحسنه به عنوان ودیعه مسکن، افزایش وام تحصیلی برای دانشجویان استعدادهای درخشان، افزایش وام ازدواج و اختصاص اتاق سلامت و تندرستی برای هر خوابگاه را از دیگر برنامه های صندوق رفاه دانشجویان عنوان کرد.