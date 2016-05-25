آمادگی دانمارک برای سرمایه گذاری در معادن خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، دانی انان ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی توسعه روابط تجاری حوزه فناوری خراسان جنوبی و کشور دانمارک اظهار کرد: در کمتر از یک سال گذشته شاهد رشد همکاری های ایران و دانمارک بوده ایم که از جمله مهمترین این موضوعات، همکاری دانمارک با دانشگاه تبریز در ارتباط با جراحی مغز و اعصاب بود.

وی همچنین به عقد قرارداد همکاری با دانشگاه شیراز در زمینه باستان شناسی اشاره کرد و گفت: روز گذشته نیز بین ایران و دانمارک قرار داد دامپزشکی در شهر پاریس فرانسه به امضا رسید.

سفیر دانمارک در جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: بر همین این اساس رئیس سازمان دامپزشکی دانمارک پاییز امسال به ایران سفر خواهد کرد تا یادداشت تفاهم نامه مستقل را به امضا برساند.

انان با اشاره به ظرفیت های خراسان جنوبی در زمینه گیاهان دارویی، بیان کرد: متاسفانه کشور دانمارک در این زمینه تخصص زیادی ندارد.

وجود زمینه همکاری در بخش علم و فناوری بین ایران و دانمارک

وی با بیان اینکه انرژی های نو یکی دیگر از زمینه های همکاری است که دانمارک روی آن کار زیادی انجام داده است، عنوان داشت: حوزه فناوری اطلاعات نیز یکی دیگر از زمینه هایی است که کشور دانمارک تاکنون تجربیات زیادی در این زمینه داشته است.

سفیر دانمارک در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه نرم افزار اسکایپ یکی از تولیدات کشور دانمارک بوده که به شرکت های خارجی فروخته شده است، بیان داشت: ما دنبال این هستیم که انسان های باهوش و علمی با هم در ارتباط باشند تا بتوانیم تولیداتی دارای ارزش افزوده تولید کنیم.

انان اضافه کرد: با توجه به سطح دانش بالایی که در دانمارک و ایران وجود دارد زمینه همکاری در بخش علم و فناوری فراهم است.

وی به سفر دو روزه خود به خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفر اطلاعات مفیدی در مورد استان کسب کردم و در جلسه امروز نیز ظرفیت های خوبی برای همکاری بین ایران و دانمارک در حوزه موسسات دانش بنیان شناسایی شد.

ظرفیت بالای خراسان جنوبی در بخش گردشگری

سفیر دانمارک در جمهوری اسلامی ایران، معدن و فراوری مواد غذایی را یکی از مهمترین زمینه های همکاری بین خراسان جنوبی و کشور دانمارک عنوان کرد و افزود: با توجه به پتانسیل های منطقه و دانشی که در دانمارک وجود دارد به نظر می رسد سرمایه گذاری در این دو بخش می تواند مهمترین زمینه های همکاری های دو جانبه باشد.

انان همچنین به ظرفیت بالای استان در بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: این بخش نیز یکی دیگر از مهمترین ظرفیت هایی است که می تواند مورد استقبال گردشگران اروپایی واقع شود.