هیچ برنامه تلویزیونی حذف نشد/ دو سریال برای ماه رمضان کافی است

رضا پورحسین قائم مقام معاون سیما ظهر امروز ۵ خرداد ماه در حاشیه نشست رونمایی از انیمیشن «جوانمردان» در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر بازگشت برنامه های پرمخاطب تلویزیون بیان کرد: برنامه هایی که از تلویزیون رفتند هر کدام دلیل موجهی داشتند و حذفی صورت نگرفت. به عنوان مثال برنامه «رادیو هفت» که از شبکه آموزش روی آنتن می رفت هنوز هم به فعالیتش ادامه می دهد اما به شکلی دیگر. این برنامه آموزشی نبود به همین دلیل به خاطر فضایی که داشت آن را به شبکه چهار سیما بردیم تا در قالبی دیگر با عنوان «صدبرگ» و شکلی متفاوت تر به کار خود ادامه دهد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر سخنان علی عسگری درباره ابقای مدیران پیشین و نتیجه استعفای مدیر شبکه مستند بیان کرد: آقای تاجیک مدیر شبکه مستند استعفایش را ارائه داد اما آقای پورمحمدی نپذیرفت مگر اینکه مدیر شبکه خودش به این مساله اصرار داشته باشد که در این صورت به جایه جایی فکر خواهد شد اما فعلا کسی به جای ایشان انتخاب نشده است و سایر مدیران هم در شرایط فعلی به فعالیت شان ادامه خواهند داد.

پورحسین درباره سریال های درنظر گرفته شده برای ماه رمضان گفت: «علی البدل» و «برادر» دو سریال تعیین شده هستند و قرار نیست به آنها اضافه شود چراکه برای این ایام همین دو مجموعه کفایت می کند. سریال «پادری» هم آماده نمایش است و بعد از ماه رمضان روی آنتن می رود اما برای این ایام در نظر گرفته نشده است. «پریا» هم آماده نمایش شده و بعد از ماه رمضان پخش می شود.

وی افزود: فکر می‌کنم در بخش ساخت سریال به ویژه کارهای فاخر و الف ویژه بعد از این بیشتر فعالیت کنیم و سعی داریم متناسب با بودجه سازمان به این مهم بپردازیم. مدیریت جدید سازمان به کیفیت و محتوای بالای برنامه های تلویزیون بسیار اهمیت می دهد ضمن اینکه نیروی انسانی به همین منوال حفظ می شود و بحث کارآمدی و کیفی سازی بیشتر مطرح خواهد شد.

پورحسین همچنین درباره روابط تلویزیون با قوای سه گانه بیان کرد: آقای علی‌ عسگری هم در مراسم تودیع و معارفه و هم در صحبت با خبرنگاران بیان کرد که حتما ارتباط بیشتری با دولت خواهد داشت البته تزریق بودجه به سازمان روال خودش را دارد و آقای علی عسگری حتما در این روند کمک کننده خواهد بود.

قائم مقام معاون سیما در پایان گفت: سریال‌ سازی و برنامه های تلویزیونی به عنوان یکی از ساختارهای مهم برنامه‌ سازی در اولویت ما خواهد بود و حتما ارتقای کیفیت این بخش که همیشه مورد توجه بود، بیشتر مدنظر قرار می گیرد.