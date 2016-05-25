به گزارش خبرنگار مهر، محسن انتظاری هروی صبح چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه گردشگری هفت حوض، اظهار کرد: اگر مردم از نظام و مسئولان رضایت نداشته باشند در عرصه های مختلف حضور پیدا نمی کنند لذا شهرداری باید در راستای امیدبخشی به مردم تلاش کرده و یاردولت باشد.

رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه هرجا کاربیشتری صورت می گیرد هجمه های بیشتری نیز صورت می گیرد، خاطر نشان کرد: بی مهری هایی از سوی دولت به مدیریت شهری مشهد صورت گرفته که باعث ناراحتی ما شده است اما از این موضوع نگران نیستیم.

وی با اشاره به فعالیت های اقتصادی شهرداری مشهد در سال گذشته گفت: شهرداری مشهد ۷۰ درصد بودجه ۷ هزار میلیاردی سال ۹۴ را محقق کرده است.

انتظاری با اشاره به مشکلات صنایع و اشتغال در شهر تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقامتی همراه با اقدام و عمل نشان از نگرانی ایشان نسبت به اقتصاد کشور دارد.

وی در پایان یادآور شد: شورای شهر با برنامه ریزی در راستای اهداف اقتصادی مقاومتی به سمت اقدام و عمل در این خصوص خواهد رفت.