همایش کشوری اورژانس های بیمارستانی در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش کشوری اورژانسهای بیمارستانی ظهر چهارشنبه در سالن همایش مصباح مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) با حضور اساتید و پزشکان آغاز به کارکرد.
این همایش سهروزه شامل برنامههای متنوع و علمی حوزه اورژانس است و برنامههای روز اول همایش شامل پنل احیاء، ارائه مقاله، پنل مدیریت اورژانس، پنل کاهش هوشیاری، پنل بیماریهای محیطی با حضور اساتید و متخصصین قلب و طب اورژانس است.
روز دوم همایش شامل برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور دکتر جان بابایی رئیس کنگره دکتر بیداری، رئیس انجمن طب اورژانس و دکتر فرزاد بزرگی دبیر علمی کنگره و ارائه پنل ترومای بلانت، ارائه مقاله، پنل اطفال و پنل ترومای نافذ است.
روز سوم و پایانی همایش شامل؛ پنل درد قفسه سینه، ارائه مقاله و پنل بیوتروریسم و بیماریهای عفونی و اختتامیه با سخنرانی و حضور اساتید و پزشکان متخصص داخلی، قلب، طب اورژانس و جراحی عمومی و عفونی است.
فرزاد بزرگی دبیر کنگره اورژانس بیمارستانی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۲۰۰ مقاله از سراسر کشور به این همایش ارسال شد و چهارمقاله طی سه روز ارائه میشود.
وی افزود: مقالات با موضوعات ادغام طب تسکینی در بخش اورژانس: تحلیل چارچوب، الزامات مراقبتهای بیمارستانی؛ فرصتها و چالشهای پیش رو، بررسی نقش پیشبینی کننده هایپربیلیروبینمی در تشخیص اپاندیسیت حاد و کاتاتونیا هستند.
این همایش در محورهای احیاء، اورژانسهای تروما، مدیریت بخش اورژانس، اورژانسهای بیماریهای داخلی، اورژانسهای کودکان، مدیریت اورژانس در حوادث غیرمترقبه و مراقبتهای بیمارستانی از اورژانسهای محیطی در سالن همایش مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) واقع در جاده خزر آباد در حال برگزاری است.
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