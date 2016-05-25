انتخاب «لیبرمن» نشان افزایش افراط گرایی صهیونیستها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سامی ابوزهری» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) طی سخنانی انتخاب «آویگدور لیبرمن» به عنوان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را نشانه افراط گرایی در این رژیم دانست.

بر اساس این گزارش ابوزهری در سخنانی در این خصوص اظهار داشت: توافق نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و لیبرمن رئیس حزب «اسرائیل خانه ما است» در خصوص پیوستن این حزب به کابینه اسرائیل نشانگر افزایش افراط گرایی در رژیم اسرائیل است.

وی در ادامه سخنان خود در همین زمینه تصریح کرد: تمامی فرماندهان اشغالگران مجرم و قاتل هستند و انتخاب لیبرمن حاکی از افزایش افراط گرایی در این رژیم است.

سخنگوی جنبش حماس همچنین از جامعه جهانی درخواست کرد مسئولیت خود را در این رابطه برعهده بگیرند و افزود: تمامی کسانی که تصور می کنند روابط ما با رژیم اسرائیل عادی خواهد شد، دست از این افکار پوچ بردارند.

گفتنی است لیبرمن اخیرا به عنوان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سوی نتانیاهو نخست وزیر این رژیم معرفی شد.