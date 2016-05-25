مجلس نهم جایگاه خاصی داشت/ روحیه مطالبه گری را باید نهادینه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جلیلی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم ۱۰۸ مین سالروز اکتشاف نفت و اولین چاه نفتی خاورمیانه در مسجدسلیمان با گرامیداشت سالروز اکتشاف نفت در مسجدسلیمان و تبریک ایام شعبانیه و میلاد منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر(عج) اظهار کرد: یاد و خاطره همه دلاورمردان و رزمندگی های همه آزادکنندگان خرمشهر، شهدا، جانبازان و آزادگان را گرامی می داریم. همچنین یاد شهید ۱۳ ساله آزادسازی خرمشهر شهید بهنام محمدی فرزند بختیاری مسجدسلیمانی که با رشادت و جانفشانی خود برگ زرینی بر افتخارات مبارزاتی کشور ایران اسلامی ثبت کرد.

وی افزود: روز پنجم خرداد برای عصر پیدایش نفت نامگذاری شده اما این روز طلیعه روز مسجدسلیمان است. هر چند که خاستگاه نفت از این شهر آغاز شد اما همواره دو دیدگاه در حوزه نفت توسط دلسوزان و کارشناسان حوزه اقتصاد ملی مطرح بوده یک نگاه نفت را نغمت و نکبتی می دانست که ما را اسیر خود خواهد کرد و همچنین اینکه اگر نگاه نفت حاکم شود، سایر منابع نادیده گرفته می شود.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طرف دیگر نگاهی نفت را به عنوان یک موهبت الهی که خدا در کنار سایر منابع طبیعی در اختیار مردم این سرزمین قرار داده و می تواند منشأ تحرک صنعت، اقتصاد و اشتغال و رشد اقتصادی کشور شود، می دانند.

جلیلی بیان کرد: این دعوا هنوز هم ادامه دارد و در فرمایشات مقام معظم رهبری از آن بخشی که نفت را برای مصارف جاری دولت ها برای تحکم و رانتخواری استفاده می شود را منفی و هرگاه برای توسعه زیرساخت های کشور مورد توجه قرار می دهند را مثبت می دانند.

وی همچنین عنوان کرد: به عنوان مطالبه گران واقعی و کسانی که موهبت طبیعی نفت در حوزه آنها کشف باید به نحو خوب و مثبت از آن استفاده کنیم. توجه دولت ها و مسئولان در مناطق نفتخیز به ویژه در راستای توسعه منطقه ای تا حدودی خوب بوده و در آینده می توانیم شاهد بهبودهای بیشتری باشیم.

جلیلی یادآور شد: روحیه مطالبه گری را باید در مجموع نخبگان شهری و مسئولان اجرایی و اجتماعی نهادینه کنیم تا برای آینده و کمک به این شهر از نفت کمک بگیرند. در کنار نفت منابع دیگر معدنی، جنگلی و انسانی صاحب مهارت هم هستند و باید به همه در کنار یکدیگر توجه داشت. نگاه باید متوازن باشد و آینده توسعه منطقه هم جز با توجه به کل منطقه و فرصت ها موفق نخواهد شد.

مشکلات مالی سد راه اقدامات توسعه ای نفت

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نفت کارهای توسعه ای مختلفی را شروع کرده که با مشکلات مالی با تأخیر مواجه شده و امیدواریم با گشایش اقتصادی در آینده به تعهدات خود در مراکز فرهنگی، صنعتی و اجتماعی بیشتر عمل کنند.

وی گفت: با تهیه نفت اقتصاد رشد کرده و متأسفانه تزریق همان نگاه منفی باعث شد تا منافع حاصل از نفت سایر مناطق را به آبادانی برساند ولی در مناطق خود با همین نگاه بسته به نفت محدودیت ها و سانسورهایی را علیه خود اعمال می کردیم.

جلیلی عنوان کرد: خواه یا ناخواه نفت در این منطقه فوران، صنعت راه اندازی و فرصت هایی ایجاد شده بنابراین باید به عنوان مطالبه گران منطقه ای برای پیشرفت و توسعه این منطقه از آن استفاده کنیم.

وی بیان کرد: مسجدسلیمان تاریخ ملی ـ باستانی، صنعتی، فرهنگی ـ بومی، مقاومت دوران دفاع مقدس و فعالیت های بسیاری دارد که امروزه به عنوان ظرفیت شناخته می شوند و اگر به درستی به آنها توجه کنیم نتیجه اش هویت بخشی به جامعه و ایجاد فرصتی برای رشد منطقه خواهد بود.

فعالیت های میراث باستانی مورد توجه قرار گیرد

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فعالیت های مربوط به میراث باستانی را باید در کنار صنعتی و سایر میراث مورد توجه قرار داد، گفت: اگر میادین ما مراکز تاریخی احیا و برای بهره برداری سایران مورد استفاده قرار بگیرد، خود مردم شهر منفعت آن را خواهند برد و ظرفیت در بعد اشتغال و اقتصادی به مردم همین منطقه می رسد، پس نباید ناراحت باشیم که هویت های چندگانه در بخش های مختلف را معرفی و توجه بین المللی نسبت به آن ایجاد کردیم.

جلیلی تصریح کرد: اکتشاف نفت و انرژی هسته ای از ایران شروع نشده ولی امروز روز ملی فناوری هسته ای را جشن می گیریم تا از ظرفیت و هویت خودمان در این بخش استفاده کنیم. امروز مردم کشور تشنه هستند تا با ناشناخته ها آشنا شوند و حاضرند برای آن هزینه کنند که می توان در این راستا از ظرفیت های خوب مسجدسلیمان استفاده کرد.

وی اظهار کرد: مجلس نهم تحت تأثیر فشارها و بحران های بین المللی در حوزه خارجی و شرایط نابسامان مدیریت داخلی شروع به کار کرد. آن زمان شرایط سختی را برای مردم و مسئولان ایجاد و هزینه های فعالیت را افزایش داد. البته همزمان تغییر دولت از دهم به یازدهم در همین دوران اتفاق افتاد و با تمرکز به سیاست های خارجی و اقتصاد داخلی فعالیت کرد.

جلیلی ادامه داد: بحث تصویب قانون اقدام متناوب در انرژی هسته ای نیز وجود داشت که به برجام معروف شد تا به برداشتن گام های لازم در راستای حل مشکلات بین المللی حوزه مربوطه کمک کند.

وی یادآور شد: فراز و فرودها در مجلس نهم به طور خلاصه و فشرده این مجلس را با شرایطی که وجود داشت و وضعیتی که ایجاد کرد آن را در جایگاه خاصی قرار داد.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمتر از ۷۲ ساعت تا پایان مجلس نهم مانده است تقدیر کرد: از گروه های سیاسی، فعالان اجتماعی، مجموعه امنیتی، نظامی و انتظامی، بسیج، هیئت های نظارت که برای برگزاری انتخابات باشکوه تلاش کردند، تقدیر می کنم و برای منتخب مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا آرزوی موفقیت می کنم.

لزوم تمرکز بر توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری ها

جلیلی توصیه کرد: باید تمرکز را به توسعه زیرساخت ها و ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری ها معطوف کرد چون این مسئله تنها راه موفقیت و پیروزی است. اگر همت جمعی ایجاد نشود این امکان ایجاد نمی شود که سرمایه گذار در بی اعتمادی و روحیه تخریب جرئتی برای سرمایه گذاری ندارد.

وی اضافه کرد: باید همه تلاش خود را فارغ از تعلق به هر جریان فکری حول محور توسعه برای این شهر به کار بگیریم و همچنین مطالبات و انتظارات خود را از حوزه شخصی به حوزه وزارتی و دستگاهی منتقل کنیم.

جلیلی تأکید کرد: کمتر کسی باور می کرد که در کمتر از یک سال بخش عمده ای از تجهیزات کارخانه آلومینیم را در شهر مستقر کنیم. همچنین رویکردی که در بحث پتروشیمی مسجدسلیمان ایجاد شد، نویدبخش روزهای خوب برای همه است.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: راه برای توسعه باز است مشروط بر اینکه در نقشه راه همه با هم مشارکت داشته باشند و اینکه جهت گیری و جبهه گیری های سیاسی را به گونه ای پر و بال دهیم که مانع توسعه شود چون خسارت و زیان به مردم است.

وی ابراز تأسف کرد: در مسجدسلیمان متأسفانه هنوز با شاخص های زندگی متوسط و با کرامت فاصله داریم و تلاش ها باید ادامه پیدا کرده و امید به زندگی را به مردم بدهیم.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد: امروز خوشبختانه روحیه مطالبه گری اجتماعی خوب بالا رفته و نباید از نقد و ارائه مطالبات ناراحت شده و یا اینکه خم به ابرو بیاوریم و فرد منتقد را دشمن تلقی کنیم. امروز در مقابل جامعه و مردم مسئولیم و روزی هم باید حساب و کتاب پس داده و در مقابل خدا هم مسئولیم که کار ما را سنگین می کند.