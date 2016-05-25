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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

آیت الله موسوی اردبیلی:

مسئولان با نیت خالص خدمت کنند

مسئولان با نیت خالص خدمت کنند

قم - یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه خدمت به مردم علاوه بر ارزش مادی، ارزش معنوی نیز دارد، گفت: مسئولان با نیت خالص کارها را انجام دهند تا موفق شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار مهدی چمران و اعضای شورای شهر تهران، با اشاره به اهمیت مشورت در اسلام، افزود: با واگذاری مسئولیت‌ها به افرادی که صلاح و فساد را درک می‌کنند اهداف مدنظر نظام اسلامی محقق می‌شود.

وی بیان داشت: نیت درست عامل پیشرفت است و مسئولان با نیت خالص کارها را انجام دهند تا موفق شوند.

استاد برجسته حوزه خاطرنشان کرد: خداوند متعال نسبت به موضوع‌های مختلف آگاهی دارد و عملکرد مسئولان نزد خداوند آشکار است.

آیت الله موسوی اردبیلی با بیان اینکه خدمت به مردم علاوه بر ارزش مادی، ارزش معنوی نیز دارد، یادآور شد: شورای اسلامی شهر باید نسبت به مشکلات مردم نگاه ویژه‌ای داشته باشد و اعضای شورا نباید در وظایف خود کوتاهی کنند.

کد مطلب 3668019

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