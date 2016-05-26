عدم جذب منابع قابل وصول چالش توسعه شهری است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بر مسئله «اقتصاد مقاومتی» تاکید کرده اند و حتی در نامگذاری‌های‌شان برای سال‌ها این موضوع را مدنظر قرار داده‌اند، ایشان امسال را به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده اند در خصوص اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری کرج با فرج الله ایلیات معاون مالی اقتصادی شهرداری کرج گفتگویی ترتیب دادیم که در زیر می خوانید.

* شرط رسیدن به توسعه شهری را چه می دانید؟

شرط رسیدن به توسعه شهری مدیریت یکپارچه است با توجه به محدودیت اعتباری بخش دولتی، مشارکت بخش خصوصی نقش موثری در تحقق اهداف مدیریت شهری و اقتصاد مقاومتی دارد و از آنجاییکه که توسعه شهری به توسعه کشور منجر می شود شیوه های نوین سرمایه گذاری داخلی و خارجی و بهره مندی از تخصص کارشناسان می تواند زمینه ساز تحقق این اصل مهم باشد.

* شهرداری ها در رونق فضای کسب کار که منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی می شود، چه نقشی دارند؟

اگر بپذیریم شهرها مرکز تحول، ابتکار و تولید علم و ثروت محسوب می شوند، شهرداری ها نیز در آماده سازی فعالیت های مرتبط با این موضوع مانند امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین رونق بخشیدن به کسب و کارها نقش پررنگ تری را عهده دار خواهند شد مهمترین رسالت مدیریت شهری، ایجاد تعهد و مسئولیت در قبال برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه های شهری است مشارکت بخش خصوصی می تواند در تحقق این رسالت مهم کمک حال باشد متاسفانه نبود کارایی در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار شده که این موضوع رسیدن به توسعه پایدار شهری را با چالش مواجه خواهد کرد.

* آیا شهرداری کرج توانسته برنامه های خود را در قالب سیاست های کلی اقتصادمقاومتی عملیاتی کند؟

مسئولان و سیاست گذاران در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری باید حرکت کنند عملیاتی کردن برنامه های شهری در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است در همین راستا مدیریت شهری کرج نیز از این قائده مستثنی نیست و باید همگام با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در حرکت باشد افزایش منابع درآمدی پایدار و مدیریت درست هزینه ها از اهمیت زیادی برخوردار است به همین منظور لازم است مدیریت شهری علاوه بر درآمدها، به مدیریت هزینه ها نیز توجه کند و استراتژی افزایش درآمد را در همسو با کنترل هزینه اجرایی کند.

* به نظر شما چه ارتباطی میان شکوفایی اقتصاد شهری و بخش خصوصی وجود دارد؟

شناخت ظرفیت های سرمایه گذاری در کلان‌شهر کرج باید در قالب برنامه تحلیل سیستمی مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرد به همین منظور می توان گفت؛ شکوفایی اقتصاد شهری با مشارکت بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگی دارد و لازمه فعالیت های اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری اصولی است سیاستگذاران باید در خصوص تسهیل گردش مالی و امنیت سرمایه گذاری در سطح شهر شرایط لازم را فراهم کنند در این میان شهرداری‌ها که مسئولیت اجرای طرح های کلان در عرصه های مختلف شهری به ویژه عمرانی و ساختاری را عهده دار هستند به شدت نیازمند بهره مندی از خروجی های ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

بخش خصوصی اهداف عمرانی و انتفاعی در شهر را در پی دارد و موجب می شود مجموعه شهرداری، شهر و امور شهری را با دید کلان رصد کند به تبع این اصل مهم شهر و ظرفیت های شهری نیز به عنوان نقطه ای ایده آل برای ایجاد تغییرات عمده در ساختار شهری شناخته می شوند.

* به عنوان یکی از مدیران ارشد شهرداری کرج چه مولفه های را برای رشد و توسعه شهر معرفی می کنید؟

با پرداختن به ابعاد مختلف مشارکت بخش خصوصی به این نتیجه مهم می رسیم که برای برداشتن گام های اساسی برای رسیدن به شهری پویا نیاز است به مسائل و موضوعات شهر نگاهی عمیق تر داشته باشیم باید تاکید کرد یکی از راهکارهای عبور از شرایط موجود بهره گیری از دید کلان و عمل به شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری است.

با توجه به اینکه شهرها ساختار پیچیده ای دارند باید مولفه های موثرتری را برای رشد، آبادانی و پویایی شهرها تعریف کرد که مهم ترین آن استفاده از بخش خصوصی است شهرداری ها به عنوان بزرگترین سیستم اجرایی شهر، بیشترین سهم را در جذب سرمایه گذاری ها و جهت دهی به حرکت شهری برعهده دارند.

سیستم مالی شهرداری ها به عنوان یک نظام مالی خودکفا که بر مبنای عوارض های وصولی از شهروندان، اصناف و صنایع اداره می شود و از نظر قانونی نیز تابع مقررات مندرج در آیین نامه مالی شهرداری‌ها هستند در سیستم درآمدی شهرداری باید به گونه ای عمل کنند که بهره گیری از شیوه نامه های نوین کسب درآمدهای عمومی همچون سرمایه گذاری و مشارکت، به منظور تامین منابع درآمد پایدار بازده ای مطلوب داشته باشد.

* برخی معتقد به موازی کاری در شهرداری کرج هستند، در این زمینه چه نظری دارید؟

حوزه مالی شهرداری این کلان‌شهر در راستای مدیریت بهینه هزینه ها، اقدامات لازم را به منظور برگزاری مراسم انجام می دهد تا از موازی کاری حوزه ها در این زمینه جلوگیری کند معاونت مالی اقتصادی شهرداری کرج همواره برابر با بودجه مصوب این دستگاه، اقدامات لازم را در زمان مقرر انجام داده است این معاونت برابر با بخش نامه ها و دستورالعمل های اتخاذ شده از حوزه هایی مانند معاونت فرهنگی اجتماعی، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی، بسیج، روابط عمومی شهرداری این کلان‌شهر می خواهد از انجام موازی کاری که منجر به هزینه های گزاف می شود خودداری کنند این مهم در مناطق ۱۲ گانه و سازمان های تابعه شهرداری کرج نیز با جدیت دنبال می شود و ارشادات لازم در این زمینه به مسئولان ذیربط داده می شود تا بدینوسیله بودجه های مصوب شده برای هر یک از حوزه های شهرداری صرف خدمات رسانی در زمینه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و دیگر خدمات شود تا شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر شهر و جلب رضایت شهروندان باشیم.

* داشتن برنامه ریزی دقیق و کارآمد در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری از ضروریات است در این زمینه چه نظری دارید؟

بله وجود برنامه ریزی دقیق و کارآمد برای این معاونت از ضروریات است با توجه به فعالیت ها و اقدامات گوناگون شهرداری در همه حوزه ها می توان به نقش و اهمیت عملکرد این معاونت و نحوه فعالیت و جذب درآمد های این بخش پی برد که نقش پر رنگی در برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل فعالیت‌های دستگاه خواهد داشت تامین منابع مالی پروژه های عمرانی عظیم و رفع هزینه های جاری و بازپرداخت وام های عمرانی دریافت شده از جمله خروجی های اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی در شهردرای کرج به شمار می رود.

* آیا شهرداری کرج در اقدامات عمرانی رویکرد اقتصادمقاومتی را لحاظ کرده است؟

بله، اقدامات عمرانی شهرداری کرج با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام می شود.

* برنامه شهرداری کرج با توجه به رکورد صنعت ساخت و ساز چیست؟

خوشبختانه شهرداری کرج پیش بینی های لازم را در این زمینه داشته و فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده است بر این اساس با هیچ گونه کم و کاستی در بودجه سال جاری مواجه نشده است کل بودجه پیش بینی و مصوب شده شهرداری کرج در سال جاری یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است که بخش عمده ای از این بودجه برای عمران و آبادانی شهر پیش بینی شده است.