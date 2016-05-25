اعلام وضعیت دستیاران مجید جلالی در تیم فوتبال پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیعی با بیان اینکه این باشگاه برنامه بلندمدتی را در لیگ برتر فوتبال دنبال می‌کند، درباره توافق با مجید جلالی و سیاست‌های باشگاه گفت: نقظه اشتراک ما با مجید جلالی استفاده از اسکلت اصلی تیم و بازیکنان جوان بود که سال گذشته با تیم به لیگ برتر رسیدند. جلالی به بازیکنان جوان اعتقاد دارد و به زودی لیست بازیکنان موردنظرش را هم ارائه می‌کند.

وی درباره وضعیت کادر فنی تیم پیکان هم تاکید کرد: انتخاب کادر فنی از اختیارات جلالی است ولی چند نفر از دستیاران علیرضا مرزبان کارشان را در تیم پیکان و با جلالی ادامه خواهند داد. آقای طهماسبی هم سرپرست تیم است. فعلا منتظریم تا بقیه کادر فنی هم تکمیل شود.

مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان گفت: یکی از پیشنهادات اولیه این بود که سرمربیان تیم‌های پایه پیکان هم کنار مجید جلالی فعال باشند. به همین خاطر مرتضی زاده سرمربی امیدهای پیکان صد درصد کنار سرمربی بزرگسالان کار خواهد کرد.