کشف ۲۸۲ عدد قلیان و پلمب ۱۶ واحد صنفی در همدان

سرهنگ احمد رحیمی در گفتگو با مهر گفت: در پی اخبار رسیده مبنی بر رعایت نکردن ضوابط انتظامی در تعدادی از سفره خانه ها، باغ رستوران ها و تالارهای پذیرایی شهر همدان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان همدان افزود: با اقدام ضربتی و غیرمترقبه از واحدهای صنفی بازدید به عمل آمد و در این راستا تعداد ۱۶ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن ضوابط انتظامی و آئین نامه های اماکن عمومی پلمب و تعداد ۲۸۲عدد قلیان از داخل واحدهای صنفی به همراه متعلقات مربوطه کشف شد.

وی با بیان اینکه اقلام کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرکز بهداشت همدان شد، عنوان کرد: به منظور رعایت حقوق شهروندان و رضایتمندی مردم، طرح کنترل و نظارت بر مراکز عرضه قلیان همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان همدان با قدردانی از همکاری مردم با پلیس در انجام ماموریت ها عنوان کرد: پلیس با تشدید اقدامات كنترلی و نظارتی خود بر واحدهای صنفی، در صدد کاهش ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق تلفن۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.