مشاوره درست به تقویت بنیان خانواده کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا ظهر چهارشنبه در همایش «آسیب ‌شناسی طلاق با تأکید بر رخداد اعتیاد» در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: باید با دادن مشاوره های تخصصی مناسب بتوانیم به کاهش اسیب های اجتماعی ناشی از طلاق کمک کنیم.

وی افزود: گاهی اوقات نمی دانیم نزد چه مشاوری برویم و متاسفانه برخی مشاوران هم به مسائل مادی توجه بیشتری دارند و این مسائل می تواند نتیجه مشورتهای تخصصی را تحت تاثیر قرار دهد.

هدایت نیا بیان کرد: مشاوران باید کارشناس خبره باشند تا بتوانند راهنمایی لازم را با توجه به مخاطبان و افراد مراجعه کننده بخوبی ارائه کنند تا به تقویت بنیان های ازدواج منجر شود.

وی افزود: دادن مشورت قبل از ازدواج و آماده کردن دختران و پسران جوان برای زندگی مشترک با درک واقعیتهای موجود بسیار مهم است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه اسلامی گفت: در خانواده ها با موضوعاتی که ناشی از نداشتن عزم و اراده جدی، جهل و ناتوانی است روبرو هستیم که از عوامل تهدید کننده محسوب می شوند.

هدایت ‌نیا تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی رویکردهای مختلفی از جمله همسرگزینی، همسرداری و فرزند پروری را به خود اختصاص می‌دهد که اگر آموزش‌های لازم در حوزه آسیب‌های اجتماعی به خوبی صورت گیرد، قادر خواهیم بود بر مشکلات فائق آییم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه اسلامی یادآورشد: در حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی توان اجرایی ما ضعیف است و شاید حمایت و پیشتیبانی لازم نیز از سوی دستگاههای حمایتی صورت نمی گیرد لذا کارها سخت و پیچیده شده و نتیجه کارها مطلوب نیست.