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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

نبیل قاووق:

عربستان فرصتی راهبردی برای اسرائیل جهت تحقق اهداف ایجاد کرده است

عربستان فرصتی راهبردی برای اسرائیل جهت تحقق اهداف ایجاد کرده است

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله در سخنانی اعلام کرد که اسرائیل همچنان از مقابله با مقاومت ناتوان است؛ به همین دلیل امروز بر روی تروریسم و نقشه های سعودی ها در منطقه حساب می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ «نبیل قاووق» معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان طی سخنانی اظهار داشت: اسرائیل همچنان تحت تاثیر شکست سال ۲۰۰۰ است.

بر اساس این گزارش شیخ نبیل قاووق در ادامه سخنان خود در همین زمینه تصریح کرد: اسرائیل همچنان از مقابله با مقاومت ناتوان است؛ به همین دلیل امروز بر روی تروریسم و نقشه های سعودی ها در منطقه حساب می کند.

وی همچنین عنوان کرد: باید تکفیری ها و رژیم سعودی به صورت آشکار محکوم گردند. زیرا آنها فرصتی راهبردی را برای اسرائیل ایجاد می کنند تا اهداف خود را محقق کند. سیاست های دشمنانه سعودی ها در منطقه به شکست نزدیک شده است.

مقام ارشد حزب الله افزود: عربستان مسئول تمامی جنایات در سوریه و تمامی خون هایی که در این کشور ریخته شده، است. زیرا آنها به تداوم جنگ در سوریه ادامه می دهند. این در حالی است که باید بین تسلیم شدن و کشتار یکی را انتخاب کنند؛ برای همین جنگ به طول می انجامد.

وی در ادامه اظهار داشت: رژیم سعودی درصدد اختلاف انداختن میان مردم و مقاومت از طریق اعمال فشار و تحریم است اما انتخابات شهری موجب شکست آرزوهای عربستان سعودی شد. زیرا نتایج این انتخابات تاکید کرد که مقاومت میان مردم ریشه دوانده است و مردم آن را می پسندند.

لازم به ذکر است که در ۲۵ می سال ۲۰۰۰ رژيم صهيونيستی علیرغم برخورداری از توانمندی های نظامی، در برابر رزمندگان حزب‌ الله لبنان تسليم و به ‎اذعان افسران صهيونيست مجبور به فرار از جنوب لبنان شد. به همین دلیل این روز، روز مقاومت و آزادی نامیده می شود.

کد مطلب 3668088

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