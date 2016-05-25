به گزارش خبرنگار مهر، فردا ششم خردادماه مجموع عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار و هیئت مدیره و بارسان جدید این انجمن مشخص می‌شوند. اعضای هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، هر دو سال یک‌بار و بازرسان آن سالی یک بار انتخاب و معرفی می‌شوند.

انجمن نویسندگان کودک، یک تشکل مدنی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۷۷ شکل گرفته و اکنون تعداد اعضای آن به بیش از ۴۰۰ نفر می‌رسد.

حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان، ایجاد زمینه‌های لازم برای ارائه و نشر آثار ارزنده، تلاش برای معرفی آثار تازه، ایجاد تعامل میان نویسندگان و ناشران مختلف با یکدیگر، بهره‌گیری از تسهیلات قانونی، اعطای وام، بیمکه نویسندگان و... از جمله اهداف شکل‌گیری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بوده و هست.

در دوره پیشین و پس از رای گیری کسانی چون فریدون عموزاده خلیلی با کسب ۱۰۷ رای، محمود برآبادی با کسب ۹۳ رای، جعفر توزنده جانی با کسب ۹۲ رای، معصومه انصاریان با کسب ۸۸ رای، حدیث لزر غلامی با کسب ۷۱ رای، جمال الدین اکرمی با کسب ۷۱ رای و حسین شیخ الاسلامی با کسب ۷۱ را ی به عنوان هیات مدیره انتخاب شدند و از سال ۹۳ تا ۹۵ فعالیت کردند.

اعضای جدید هیئت مدیره نیز فردا ششم خردادماه ۹۵ ساعت ۱۷ مشخص می‌شوند.