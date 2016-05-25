سید علی خمینی سخنران ویژه مراسم ارتحال امام(ره) در همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد بیات ظهر چهارشنبه در ستاد بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) شهرستان همدان که در سالن اجتماعات فرمانداری همدان برگزار شد، ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و اعیاد شعبانیه و آرزوی کسب فضایل در آستانه ماه رمضان بیان کرد: به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) نوه و یادگار امام، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی خمینی به همدان خواهد آمد.

وی بابیان اینکه نکوداشت امام (ره) در حقیقت جنبه‌ای از استمرار انقلاب شکوهمند اسلامی است، افزود: سیره و منش امام در راستای انقلابی بودن و انقلابی ماندن و جلوگیری از نفوذ بود و ما را در جهان ماهیت داد.

دبیر کمیته مراسم و تبلیغات بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه ما درگذشته ملتی بودیم که از آن باج‌گیری می شد اما امام توانست در حقیقت ما را آقایی ببخشد و بعد از ۲۷سال می خواهیم بگوییم قدر امام را می‌دانیم، گفت: بعد از امام نیز جانشین خلف ایشان به خوبی توانسته در این سال ها کشور را رهبری کند.

وی بابیان اینکه ۱۱خردادماه حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی خمینی سفری به همدان خواهد داشت، گفت: وی بر سر مزار آیت الله آخوند ملاعلی معصومی همدانی و آیت الله تالهی و آیت الله محقق و دیگر علمای همدان و همچنین مزار سردار همدانی و قطعه شهدا حضور پیدا خواهد کرد.

محمدجواد بیات برنامه بعدی وی را حضور در بیت آیت الله محمدی امام جمعه همدان اعلام کرد و گفت: دیدار با آیت الله محمدی از برنامه‌های وی خواهد بود.

وی برنامه بعدی را حضور در جمع روحانیون و طلاب در سالن اجتماعات استانداری همدان بیان کرد و گفت: در این مراسم آیت الله محمدی و آیت الله موسوی اصفهانی نمایندگان مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری نیز حضور خواهند داشت.

بیات دیدار با خانواده شهدا و جانبازان را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و گفت: دیدار سه خانواده معظم شهدا برای این برنامه پیش‌بینی‌شده است.

دبیر کمیته مراسم و تبلیغات بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برنامه بعدی حضور وی در همدان را دیدار مردمی عنوان کرد و گفت: این دیدار ساعت ۱۸ در مسجد مهدیه صورت خواهد گرفت.

در این جلسه برنامه‌های جانبی روزهای ۱۴ و ۱۵ خردادماه نیز بیان شد و هرکدام از حضار دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.