تولید داروی افسردگی «دپروهرب» از گیاهان

به گزارش خبرنگار مهر، لاله حجازی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان باریج اسانس در حاشیه بازدید رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از این شرکت در مراسم کلنگ زنی توسعه خط تولید داروهای گیاهی این شرکت در جمع خبرنگاران گفت: ما اولین شرکتی هستیم که به عنوان یک شرکت دانش بنیان فعال از سوی معاونت علمی و فناوری شناخته شده ایم.

وی با اشاره به کلنگ زنی طرح توسعه خط تولید داروهای گیاهی این شرکت گفت: این طرح، یک طرح توسعه ای بود که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی مورد حمایت قرار گرفت؛ بنا داریم با اعتباراتی که به این طرح اختصاص یافته برنامه ریزی های خود را در راستای تولید محصولات دانش بنیان آغاز کنیم.

به گفته وی این طرح تاسیس یک ساختمان برای راه اندازی خط تولید داروهای گیاهی سافت ژل است.

حجازی با بیان اینکه خط تولید این محصول وجود داشته ولی اکنون توسعه می یابد، تصریح کرد: در واقع این خط تولید برای ساخت داروهای سافت ژل، شیاف، داروهای گیاهی مایع است.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان باریج اسانس با تاکید بر اینکه در برنامه شرکت طوری برنامه ریزی داشته ایم که هر سال ۸ تا ۱۲ محصول را به تولید برسانیم گفت: برای سال ۹۵ بنا داریم که ۸ نوع محصول جدید تولید کنیم که در دو ماه اخیر از سال ۹۵ توانستیم داروهایی برای کودکان و دارویی برای درمان افسردگی و داروی ضد حساسیت را تولید کنیم؛ به مرور این محصولات تولید شده، وارد بازار خواهند شد.

به گفته وی اولین محصول در سال جاری داروی ضد افسردگی با عنوان دپروهرب است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد محصولات دارویی این شرکت صادر می شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۸ محصول داریم که ۶۰ محصول به سایر کشورها صادر می شود.

حجازی اظهار داشت: همچنین یکی از داروهایی که در این شرکت از فرآورده های گیاهی تحت عنوان پماد لکورکس تولید می شود و برای درمان عفونت های دهانه رحم است نیز تحت پوشش بیمه قرار دارد.