نحوه همکاری بانک جهانی با بخش خصوصی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد: تاکنون تصمیمی مبنی بر موافقت اولیه بانک جهانی برای پرداخت وام به بخش‌خصوصی ایران ‌اتخاذ نشده در حالی که روز گذشته کارشناسان بانک جهانی، با حضور در اتاق ایران درباره نحوه همکاری آن بانک با بخش خصوصی ایران به گفت‌وگو پرداختند.

در این نشست، مباحث کلی مربوط به اندازه بخش خصوصی در ایران و نحوه جذب فاینانس(سرمایه‌گذاری مشترک) برای توسعه این بخش مورد بررسی قرار گرفت.نمایندگان بخش خصوصی ایران در دیدار با کارشناسان بانک جهانی هم‌چنین به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، و صنایعی به جز حوزه‌های نفت و انرژی تاکید کردند.

کارشناسان بانک جهانی نیز درباره مراحل عملیاتی همکاری پس از این نشست، اظهار کردند که باید گزارش‌های‌شان را به مقامات بانک جهانی انتقال دهند و سپس در این‌باره تصمیم‌گیری کنند.