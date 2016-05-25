گردشگران اسپانیایی گم شده در کویر بعد از ۴ ساعت تلاش پیدا شدند

محمد حیدری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال اعلام مفقود شدن دو تیم گردشگری اسپانیایی در منطقه کویری کلوت های شهداد سه تیم عملیاتی به منطقه اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور ۹ کیلومتر در منطقه گفته شده، گفت: در نهایت پس از چهار ساعت جستجو امدادگران موفق به یافتن گردشگران در عمق ۳۸ کیلومتری کویر شدند.

حیدری پور ادامه داد: با توجه به اینکه ماشین این گروه توریستی در کویر واژگون شده بود امدادگران بلافاصله بعد به بررسی وضعیت سلامت آنها پرداختند.

وی از انتقال یک نفر از این افراد به مرکز درمانی خبر داد و گفت: در حال حاضر تمامی گردشگران اسپانیایی در سلامت کامل هستند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به اینکه این افراد در مهمانسرای جمعیت هلال احمر استان اسکان داده شده اند، گفت: گردشگران اسپانیایی عصر امروز راهی کشورشان می شوند.

وی از گردشگران خواست بدون حضور راهنمای گردشگری و راه بلد محلی وارد مناطق کویری نشوند.