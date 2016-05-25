با فرکی برای سهمیه آسیا تلاش می کنیم/ اعلام لیست بازیکنان تا شنبه

رضا درویش در گفتگو با مهر، در خصوص انتخاب حسین فرکی بعنوان سرمربی جدید این تیم بیان کرد: ما برنامه های هر چهار گزینه مورد نظر خود را به هیات مدیره ارایه کردیم که در این بین برنامه آقای فرکی مورد تایید قرار گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که هدفگذاری سایپا با فرکی چه خواهد بود، گفت: ما حتی المقدور می خواهیم با فرکی در سال نخست سهمیه آسیا را کسب کنیم و با توافق طرفین این همکاری را ادامه دهیم.

مدیرعامل باشگاه سایپا در خصوص اینکه چند درصد از بازیکنان این تیم حفظ خواهند شد، تصریح کرد: فرکی تیم را بار دیگر آنالیز می کند و تا روز شنبه لیست خود را در اختیار باشگاه قرار خواهد داد.

درویش درباره وضعیت تیموریان و ترابی گفت: باید تا شنبه صبر کرد و پس از آن مشخص می شود که فرکی در چه زمینه هایی نیاز به تقویت تیم را احساس کرده و کدام بازیکنان در لیست مازاد قرار می گیرند.