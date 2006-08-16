مدير حوزه علميه فاطميه مشكين شهر در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: اين حوزه علميه از سال 79 فعاليت خود را آغاز كرده و هم اكنون 67 طلبه در پايه هاي يك تا سه و پايه پنج در آن مشغول به تحصيل هستند. در سال جديد تحصيلي نيز 30 طلبه در پايه اول پذيرش شده اند.

"قطع نژاد" افزود: 5 استاد، يك كتابخانه كوچك، يك رايانه و خوابگاه از امكانات اين حوزه است. در خوابگاه اين حوزه، 32 طلبه در كنار استاد خود كه از شهرهاي ديگر به اين مدرسه اعزام شده اند، استقرار دارند و تعدادي از طلاب سال جديد نيز در اين خوابگاه مستقر خواهند شد.

وي افزود: مكان اين حوزه استيجاري بوده و تقريبا هر سال مجبور به نقل مكان هستيم. اقدامات انجام شده براي دريافت زمين نيز به علت مشكلات مالي تاكنون به نتيجه نرسيده است. در صورت تامين زمين، مركز مديريت حوزه علميه خواهران، امكان ساخت حوزه را فراهم خواهد كرد. مشكلات اين حوزه علميه نيز در نامه اي كه تنظيم شده است در سفر رئيس جمهور به اين استان به وي ارائه خواهد شد.