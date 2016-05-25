به گزارش خبرگزاری مهر، رائول لوزانو سرمربی تيم ملی والیبال ايران پس از پیروزی بر لهستان اظهار کرد: از این پیروزی خوشحالم چون فکر می‌کنم به هماهنگی مورد نظر برای اجرای برنامه ها رسیدیم البته هنوز مواردی نیار به اصلاح دارد.

وی با اشاره به انگیزه بالای بازیکنانش گفت: در مدت حدود ۴۵ روز برگزاری اردو هيچ گاه احساس نكرديم كه انگيزه بازيكنان كاهش يافته است و هميشه بازيكنان در اوج انگيزه بودند.

سرمربی تیم کشورمان افزود: بايد به ياد داشته باشيم كه علاوه بر اينكه سطح بالايی از انگيزه داريم، بايد تيمي متحد و منسجم نيز باشيم. اين موضوع را بازيكنان به خوبی مقابل لهستان اجرا كردند.

لوزانو خاطرنشان كرد: اتحاد و انسجام تيمی به خصوص مقابل تيم هاي قدرتمندي كه ممكن است از ما پيش بيفتند بسيار مهم است.

سرمربي تيم ملی در آستانه آغاز رقابتهای انتخابی المپيك تاكيد كرد: تيم ايران هر چه در توان دارد می گذارد تا به هدف بزرگ خود برسد. مسابقات سنگينی در پيش داريم و می دانيم كه همه تيم ها برای جنگيدن آماده هستند بنابراين نبايد حتی يك لحظه هم غفلت كنيم.