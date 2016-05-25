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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۱۰

رائول لوزانو:

بازیکنان ایران به هماهنگی لازم رسیده‌اند/ نباید یک لحظه غفلت کنیم

بازیکنان ایران به هماهنگی لازم رسیده‌اند/ نباید یک لحظه غفلت کنیم

سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی بر لهستان از عملکرد شاگردانش قدردانی کرد و گفت: به هماهنگی لازم دست پیدا کرده ایم ولی در چند مورد نیاز به اصلاح داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رائول لوزانو سرمربی تيم ملی والیبال ايران پس از پیروزی بر لهستان اظهار کرد: از این پیروزی خوشحالم چون فکر می‌کنم به هماهنگی مورد نظر برای اجرای برنامه ها رسیدیم البته هنوز مواردی نیار به اصلاح دارد.

وی با اشاره به انگیزه بالای بازیکنانش گفت: در مدت حدود ۴۵ روز برگزاری اردو هيچ گاه احساس نكرديم كه انگيزه بازيكنان كاهش يافته است و هميشه بازيكنان در اوج انگيزه بودند.

سرمربی تیم کشورمان افزود: بايد به ياد داشته باشيم كه علاوه بر اينكه سطح بالايی از انگيزه داريم، بايد تيمي متحد و منسجم نيز باشيم. اين موضوع را بازيكنان به خوبی مقابل لهستان اجرا كردند.

لوزانو خاطرنشان كرد: اتحاد و انسجام تيمی به خصوص مقابل تيم هاي قدرتمندي كه ممكن است از ما پيش بيفتند بسيار مهم است.

سرمربي تيم ملی در آستانه آغاز رقابتهای انتخابی المپيك تاكيد كرد: تيم ايران هر چه در توان دارد می گذارد تا به هدف بزرگ خود برسد. مسابقات سنگينی در پيش داريم و می دانيم كه همه تيم ها برای جنگيدن آماده هستند بنابراين نبايد حتی يك لحظه هم غفلت كنيم.

کد مطلب 3668203

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