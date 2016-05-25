مؤثرترین کار فرهنگی در جامعه تلاش برای تحکیم بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر چهارشنبه در شورای راهبردی جمعیت استان همدان با بیان اینکه در زمینه راهکارهای پیشبردی افزایش جمعیت باید کارهای تخصصی و برنامه های بلندمدتی انجام شود، ادامه داد: گزارش های خامی که در دسترس سازمان ثبت احوال قرار دارد باید در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد تا تحلیل محتوایی روی آن انجام شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان با بیان اینکه خوشبختانه میزان باروری در استان همدان طبق آمار ثبت احوال ۲ درصد و میزان ثبت جانشینی ۲.۱ درصد است، افزود: باید برنامه ریزی لازم برای رسیدن به رقم جایگزینی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه باید بدانیم چه اهدافی داریم و بنا بر آن اهداف برنامه ریزی کنیم، تاکید کرد: در زمینه افزایش جمعیت باید کارهای تخصصی پژوهشی و فنی انجام و نتایج کار در اختیار شورای راهبردی قرار داده شود.

الهی تبار با بیان اینکه از مهمترین مسئولیت های شورای راهبردی تعیین نقش های دستگاه های اجرایی در موضوع راهبرد جمعیت است، اظهار داشت: دانشگاهها، حوزه های فرهنگی و دستگاه های آموزشی باید در پیشبرد افزایش جمعیت نقش آفرین باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان با بیان اینکه هر کدام از دستگاههای اجرایی باید در حوزه تخصصی خود کار انجام دهند، گفت: هریک از برنامه ها در بحث تحقق اهداف کلی اثرگذار است.

وی تأکید کرد: سطح آگهی عمومی مردم باید در زمینه معضلات تک فرزندی و بی‌فرزندی افزایش یابد و تبعات منفی فاصله زیاد بین فرزندان نیز برای خانواده‌ها بیان شود.

وی با اشاره به اینکه تمام اهداف اجرای سیاست های کلی جمعیت مهم است اما باید به سه مورد تحکیم بنیان خانواده، ارتقا جایگاه و منزلت سالمندان و مدیریت مهاجرت توجه بیشتری داشت، گفت: ۶ میلیارد تومان اعتبارات فرهنگی به نهاد های مختلف فرهنگی تزریق شده است.

الهی تبار با تاکید بر اینکه موثرترین کار فرهنگی حال حاضر تلاش برای تحکیم بنیان خانواده است، عنوان کرد: سازمان ها باید در زمینه های فرهنگی پاسخگوی اعتبارات تزریقی باشند.