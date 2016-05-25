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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۱۴

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور:

توانمندی های بسیاری در تولید داروهای دامپزشکی در کشور وجود دارد

توانمندی های بسیاری در تولید داروهای دامپزشکی در کشور وجود دارد

شهرکرد- رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: توانمندی ها و ظرفیت های بسیاری در تولید داروهای دامپزشکی درکشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صفری ظهر چهارشنبه در کنگره بین المللی فارماکولوژی و داروهای دامپزشکی در دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه توانمندی ها و ظرفیت های بسیاری در تولید داروهای دامپزشکی درکشور وجود دارد، اظهار داشت: باید از ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود در کشور در مسیر تولید داروهای دامپزشکی استفاده شود.

وی اظهار داشت: تولید داروهای دامپزشکی و صادرات آنها می تواند درآمد خوبی برای کشور رقم بزند و از طرفی موجب ایجاد اشتغال در سطح کشور می شود.

 رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور یادآور شد: حوزه تولید داروهای دامپزشکی باید ساختارمند شود.

۱۳۰۰ داروی حوزه دامپزشکی در کشور تولید می شود

وی بیان کرد: هم اکنون کنگره بین المللی فارموکولوژی دامی نقش مهمی در مسیر توسعه تولید داروهای دامپزشکی می تواند ایفا کند.

محمد رضا صفری تاکید کرد: در این کنگره به تمام زوایای تولید دارو های دامپزشکی توجه شده است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در ادامه با اشاره به اینکه در سطح کشور بیش از یک هزار و۳۰۰ داروی حوزه دامپزشکی تولید می شود، بیان کرد: کشور قابلیت توسعه بیشتر در حوزه تولید داروهای دامپزشکی را دارد.

کنگره بین‌المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی در سالن همایش دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد گشایش یافته است و به مدت سه روز در این دانشگاه برگزار می شود.

 

 

کد مطلب 3668214

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