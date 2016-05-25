مقابل لهستان همه آمادگی خود را نشان دادند/ امیدوارم سربلند شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهدوی پس از پیروزی ۳ بر یک برابر لهستان در دیدار دوستانه اظهار داشت: به بازیکنان تبریک میگویم که با وجود فشار روانی زیادی که داشتند بازی خوبی به نمایش گذاشتند. فکر میکنم به این برد نیاز داشتیم و باید از اتفاقاتی که در این بازی افتاد استفاده کرده و تجربه بگیریم.
وی با بیان اینکه درسهای خوبی از بازی با لهستان گرفتیم، افزود: با توجه به اینکه لوزانو از تمام نفرات استفاده کرد، همه نشان دادند که آمادگی بالایی دارند و توانستند عملکرد خوبی به نمایش بگذارند. امیدوارم مردم دعا کنند تا در مسابقات انتخابی المپیک سربلند شویم.
پاسور تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: همه زحمت کشیدند و تمرینات سختی را پشت سر گذاشتهایم. کادر فنی هم تغییراتی داشته است و از همه مهمتر انرژی مثبتی است که از طرف مردم دریافت میکنیم. بازیکنان به خوبی فعل خواستن را صرف میکنند و فکر میکنم همین موضوع منجر میشود تا به هدف خود برسیم.
مهدوی عنوان کرد: از مردم می خواهم که برای ما دعا کنند و صبور باشند. میدانم که با دعای خیر مردم و توجه ویژهای که خدا به ما دارد می توانیم المپیکی شویم.
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