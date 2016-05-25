مراکز جهاد دانشگاهی قابلیت الگو شدن برای سایر مراکز علمی را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر چهارشنبه در بازدید از شرکت های دانش بنیان مرکز رشد و فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افزود:جهاد دانشگاهی، نمونه ای موفق در تبدیل علم به ثروت است ولی با این وجود باید فعالیت های بیشتری با همراهی دانشگاه ها و استادان رشته های مختلف در این خصوص انجام شود.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص لزوم توجه به تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی اضافه کرد: جهاد دانشگاهی با توجه به ظرفیت‌های بومی در بخش‌های مختلف می تواند برای تحقق این فرمایش رهبر معظم انقلاب در استان گام های بلندی بردارد.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه مراکز رشد جهاد دانشگاهی و خود این نهاد انقلابی توانسته‌ است در سال‌های اخیر خدمات و پژوهش‌های ارزشمندی در زمینه‌های مختلف علمی عرضه کند اظهار داشت: جهاد دانشگاهی از نهادهایی است که نشان داد جوان ایرانی توان بالقوه زیادی در عرصه های مختلف اقتصادی، علمی، پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی دارد و می تواند به منصه ظهور برساند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تبدیل علم به ثروت را حلقه مفقوده مراکز علمی و دانشگاهی کشور عنوان کرد و ادامه داد: بهتر است استادان دانشگاهی در رشته های مختلف از جمله فیزیک، شیمی و مکانیک از مراکز رشد این نهاد بازدید کنند و ضمن ایجاد مراکز جدید در رشته های مختلف زمینه تبدیل روز افزون پژوهش به ثروت در استان فراهم شود.

ولی عاقلی رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی هم در این بازدید گفت: این نهاد با راه اندازی اولین مرکز رشد کشاورزی و حمایت از شرکت های دانش بنیان کشاورزی در حال حاضر شرکت هایی را ایجاد کرده است که در سطح ملی ارائه خدمت می کنند و حتی برخی شرکت ها، در زمینه صادرات و واردات نیز فعال هستند.

مرکز رشد و فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی از سال ۱۳۹۱ راه اندازی شده و در حال حاضر ۱۵ واحد فناوری محور در آن فعال بوده و پنج واحد دیگر نیز به تعداد آنها افزوده می شود.