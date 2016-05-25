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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۴۹

فرماندار شهرستان بویراحمد:

افزایش آسیبهای اجتماعی با افزایش مهاجرت در شهر یاسوج

افزایش آسیبهای اجتماعی با افزایش مهاجرت در شهر یاسوج

یاسوج – فرماندار شهرستان بویراحمدگفت: افزایش پدیده مهاجرت در شهر یاسوج رشد آسیبهای اجتماعی بسیاری را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کاظم نظری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بویراحمد افزود: افزایش پدیده مهاجرت از نقاط مختلف و با فرهنگهای متفاوت و نامتجانس و حاشیه نشینی در شهر یاسوج، باعث بروز آسیبهای اجتماعی مختلفی در حاشیه شهرها شده است.

وی بیان کرد: این امر نیازمند یک بررسی کارشناسی شده در راستای کاهش این آسیبها و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی در شهر یاسوج است.

فرمانداربویراحمد اظهار داشت: تبیین مسائل دینی در میان جوانان و تشویق جوانان در این راستا می تواند به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کند.

نظری افزود: در هر جامعه ای که عامل به فرهنگ دینی مخصوصاً دین مبین، مقدس و پیشرو اسلام باشد، آسیبها در آن جامعه کمتر است.

وی بر توجه به حاشیه شهرها تاکید کرد و گفت: غفلت از حاشیه نشینی و آسیبهای اجتماعی، تبعات غیر قابل جبرانی را برای جامعه به همراه خواهد داشت.

نظری بیان کرد: آسیب های اجتماعی در حال رشد هستند و سلامت روحی و روانی و آینده جامعه را تهدید می کنند. 

کد مطلب 3668236

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