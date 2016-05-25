افزایش آسیبهای اجتماعی با افزایش مهاجرت در شهر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کاظم نظری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بویراحمد افزود: افزایش پدیده مهاجرت از نقاط مختلف و با فرهنگهای متفاوت و نامتجانس و حاشیه نشینی در شهر یاسوج، باعث بروز آسیبهای اجتماعی مختلفی در حاشیه شهرها شده است.

وی بیان کرد: این امر نیازمند یک بررسی کارشناسی شده در راستای کاهش این آسیبها و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی در شهر یاسوج است.

فرمانداربویراحمد اظهار داشت: تبیین مسائل دینی در میان جوانان و تشویق جوانان در این راستا می تواند به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کند.

نظری افزود: در هر جامعه ای که عامل به فرهنگ دینی مخصوصاً دین مبین، مقدس و پیشرو اسلام باشد، آسیبها در آن جامعه کمتر است.

وی بر توجه به حاشیه شهرها تاکید کرد و گفت: غفلت از حاشیه نشینی و آسیبهای اجتماعی، تبعات غیر قابل جبرانی را برای جامعه به همراه خواهد داشت.

نظری بیان کرد: آسیب های اجتماعی در حال رشد هستند و سلامت روحی و روانی و آینده جامعه را تهدید می کنند.